J. Kaczyński o planach zmian w traktatach UE: jeżeli wejdą, Polska nie będzie krajem niepodległym

"Po tym traktacie, jeżeli on wejdzie, Polska nie będzie już w żadnym wypadku krajem niepodległym, suwerennym i w ogóle nie będzie państwem" - powiedział w sobotę w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński, odnosząc się do możliwych zmian w traktatach europejskich, które odbierałyby część kompetencji państwom narodowym.

Zapowiedział, że "chcemy, by w styczniu odbyła się w Warszawie konferencja wszystkich sił patriotycznych, ale nawet takich, które są patriotyczne, ale w takim szerszym tego słowa znaczeniu".

"Po prostu rozumieją, że to, co się stanie, będzie dla Polski szkodliwe pod każdym względem. I to niezależnie od tego, czy patrzeć na interes narodu jako całości, czy na interes poszczególnych grup społecznych, czy na interes poszczególnych regionów, czy wreszcie (…) na interes zwykłych Polaków. Bo Polska w ciągu ostatnich lat, wielu już lat, szła ciągle do przodu" - przekazał prezes PiS.

W jego ocenie, "nadrobiliśmy ogromną część różnicy między nami a Zachodnią Europą". Stwierdził, że "to nie jest proces, który się podoba w Berlinie" i dodał, że ten proces "zostanie zatrzymany (...) - nie ma co do tego żadnej wątpliwości".

Zdaniem Kaczyńskiego, przymusowe przyjęcie euro oznacza spadek stopy życiowej i "oznacza to, co w Słowacji". Wskazał, że Słowacja "była kiedyś przed Polską", po czym zaczęła się cofać w procesie doganiania gospodarczo Unii Europejskiej.

"Dziś jest wyraźnie za Polską i dalej od przeciętnej Unii Europejskiej, niż była przedtem. To są skutki przyjmowania euro. A to ma nam być narzucone" - powiedział wicepremier.

"To będą (…) straty dla wszystkich. I Polacy muszą sobie z tego zdać sprawę. Muszą sobie to uświadomić (…). Pamiętajcie, że przyspieszenie tego wszystkiego wynika z tego, że te dwa kraje, które są głównie zainteresowane w tym całym przedsięwzięciu, dzisiaj słabną. Słabną Niemcy, słabnie Francja. I w ten sposób chcą się ratować. W ten sposób chcą sobie z nas stworzyć (…) szczudła. Otóż nie możemy na to się zgodzić" - podkreślił Kaczyński.