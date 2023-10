J. Kaczyński o PO: Oni mają zamiar w Polsce zlikwidować demokrację i jakiekolwiek ślady praworządności

Oni mają zamiar w Polsce, zlikwidować demokrację i jakiekolwiek ślady praworządności - powiedział o Platformie Obywatelskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji w Katowicach.

"Warto jednak postawić pytanie, czy nam się udało? Otóż tak, nam się udało. Od czego zaczęliśmy? Od uderzenia w to, co było i celem systemu Tuska i jednocześnie jego podstawą to znaczy w system rabunku, w tym wypadku przede wszystkim rabunku środków publicznych i dzięki temu mogliśmy podjąć wielkie polityki w dziedzinach społecznej, gospodarczej, lokalnej, antykryzysowej, zbrojeniowej, kulturalnej, oświatowej. Mogliśmy zmienić nasz kraj i zmieniliśmy go" - powiedział Jarosław Kaczyński.

"Dziękuję wszystkim, którzy wiedzą, że zmieniliśmy Polskę, ale pamiętajcie, że oni uczynią wszystko, także w ciągu najbliższych dwóch tygodni, żeby postawić na swoim, żeby system Tuska wrócił, a jeśli wróci to realizacja jego trzech podstaw to znaczy: rabunek wewnętrzny, niemieckie interesy, rosyjskie interesy, po prostu zmuszą tych, którzy go reprezentują, nawet gdyby tego nie chcieli, żeby zabrali wszystko, żeby przywrócili to, co było ale w znacznie ostrzejszej postaci" - podkreślił.

Bo, jak dodał, "oni dzisiaj nie ukrywają, chociaż nie mówią tego tak zupełnie wprost, jak ja powiem: oni mają zamiar w Polsce, zlikwidować demokrację i jakiekolwiek ślady praworządności". "Bo co to znaczy, że zapowiadają atak na instytucje państwowe, na instytucje niezależne przy pomocy siły fizycznej, silni mężczyźni mają to załatwić, wyprowadzić. Co to ma znaczyć? Co to ma wspólnego z demokracją, z praworządnością. Co to ma wspólnego z konstytucją, którą sobie bez przerwy wycierali usta" - pytał.