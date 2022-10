J. Kaczyński o Sikorskim: lepiej się przysłużyć Rosji nie można było

To, co Radosław Sikorski napisał, to ambasador rosyjski w ONZ pokazuje jako dowód ich niewinności - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu. Według niego lepiej się Rosji przysłużyć nie można było.

Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła w piątek zgłoszony przez USA i Albanię projekt rezolucji potępiającej Rosję za jej próbę aneksji terytorium Ukrainy i wzywającej ją do wycofania wojsk. Przeciwko projektowi zagłosowała tylko Rosja, mająca prawo weta. Cztery kraje wstrzymały się od głosu. Poruszenie wywołało wystąpienie rosyjskiego dyplomaty na forum ONZ, który podziękował Radosławowi Sikorskiemu za wpis o Nord Stream.

Kilka dni temu Sikorski zasugerował wpisem na Twitterze, że za uszkodzeniami rosyjsko-niemieckiego gazociągu stoją Stany Zjednoczone. "Thank you, USA (dziękujemy wam, USA)" - napisał b. szef MSZ. Sikorski w kolejnym wpisie wyjaśnił również, że cieszy go, iż "Nord Stream, który zwalczały wszystkie polskie rządy od 20 lat, jest w 3/4 sparaliżowany". "To dobre dla Polski. Oby duńskie śledztwo ustaliło sprawców" - napisał. "Robocze hipotezy o tym, kto miał motyw i zdolność, aby to zrobić, stawiam naturalnie tylko we własnym imieniu" - podkreślił.

Kaczyński, odnosząc się do tego w niedzielę na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu (zachodniopomorskie), powiedział: "Przecież to, co powiedział Radosław Sikorski, to ambasador rosyjski w ONZ pokazuje jako dowód ich niewinności".

"Tak proszę państwa, lepiej się przysłużyć nie można było" - ocenił prezes PiS. "Dlaczego on to zrobił? Nie wiem, ale wiem, że zrobił. I mówienie, że to ekstrawagancja. Proszę państwa ekstrawagancja, to jakby, nie wiem, przyszedł na jakieś przyjęcie dyplomatyczne, dajmy na to w slipkach" - podkreślił Kaczyński.

Według niego "to byłby despekt dyplomatyczny, to byłby skandal". "A można by go nazwać albo, że jest taki pełen ekstrawagancji, albo też, że coś z nim jest niedobrze" - powiedział prezes PiS.

A tutaj - jak dodał - "z głową, jak sądzę, wszystko jest ok, tylko są jakieś inne przyczyny". "Jakie? Mam nadzieję, że kiedyś to ustalimy" - dodał.