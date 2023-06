J. Kaczyński o swoich zadań w rządzie: szeroko rozumiane bezpieczeństwo i sprawy polityczne

Trzeba wziąć odpowiedzialność, najbliższe wybory będą najważniejszymi wyborami od 1989 roku. W rządzie będę zajmował się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ale też sprawami politycznymi, trzeba umieć szybko rozwiązywać różne napięcia - powiedział w TVP Info wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę Kaczyńskiego na wicepremiera.

Kaczyński był pytany, dlaczego zdecydował się tuż przed wyborami na wejście do rządu. "Niektórzy z moich kolegów z kierownictwa uważali, że to będzie dobre dla partii właśnie w tym okresie i ja podzieliłem to zdanie, bo rzeczywiście trzeba wziąć odpowiedzialność, to są najważniejsze wybory od 1989 roku" - powiedział prezes PiS.

Dodał, że nie przyszedł do rządu jako "szeryf". "Tylko przyszedłem jako ktoś, kto ma znaczne doświadczenie polityczne (...) i jednocześnie ktoś, kto już był premierem, wicepremierem i w związku z tym może się przydać" - powiedział Kaczyński.

Dopytywany do jakich zadań może się przydać, wskazał, że na "z jednej strony sprawy związane z bezpieczeństwem szeroko rozumianym". "Tym się zajmowałem jako wicepremier, ale także kwestie związane ze sprawami politycznymi, bo polityce towarzyszą różnego rodzaju napięcia i trzeba umieć je szybko rozwiązywać (...) sprawy już czysto wyborcze, bo przecież każdy rząd bierze udział w wyborach, tak jest w demokracji" - powiedział Kaczyński. "I nasz też bierze czy będzie brał i tutaj też jakoś tam mogę, mam nadzieję przynajmniej, tę swoją cegiełkę do zwycięstwa, bo my walczymy o zwycięstwo, o samodzielną większość, dołożyć" - dodał prezes PiS.

Na uwagę, że w rządzie będzie zajmował się koordynacją jego prac, podkreślił, że chodzi o "koordynację w pewnych sprawach oczywiście".

Jarosław Kaczyński jest teraz jedynym wicepremierem w rządzie. To powrót lidera PiS do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Jarosław Kaczyński kierował od października 2020 r.