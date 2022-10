J.Kaczyński o wyjeździe delegacji Nowej Lewicy do Brukseli: to działania antypaństwowe

To są działania antypaństwowe - powiedział w środę w Radomiu prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany o niedawny wyjazd delegacji Nowej Lewicy do Brukseli. Próba przejmowania środków z KPO, m.in. na politykę spójności, to nadużycie i skandal, ale też próba rozwalania Polski - dodał.

Prezes PiS był pytany o wyjazd delegacji Nowej Lewicy do Brukseli, "by walczyć o skierowanie (środków z) KPO do samorządów".

Delegacja prezydium Nowej Lewicy w poniedziałek i wtorek rozmawiała z unijnymi komisarzami w Brukseli o funduszach dla Polski, w tym tych na Krajowy Plan Odbudowy. Odbyły się spotkania m.in. z komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem, komisarzem ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolasem Schmitem, komisarzem do spraw zarządzania kryzysowego Janezem Lenarcicem oraz wiceszefową Parlamentu Europejskiego Katariną Barley. Podsumowując te rozmowy poseł Śmiszek powiedział na konferencji prasowej, że "pieniądze w Komisji Europejskiej czekają na Polskę, pieniądze nie są przez nikogo blokowane". "Jedynym podmiotem, który ma karty w tej grze i może uruchomić te pieniądze, jest polski rząd" - dodał.

"Ja tu mówiłem o antypaństwowym charakterze opozycji i to jest taka ilustracja tego rodzaju działań. To są działania antypaństwowe. Oczywiście samorządom zgodnie z planem europejskim znaczna część tych środków się należy, są środki, które są kierowane do samorządów, na przykład regionalizacja kraju jest wynikiem zobowiązań europejskich, przez regiony, przez marszałków się różnego rodzaju środki, i to poważne, przekazuje" - powiedział Kaczyński.

Inna część tych środków - mówił - jest przeznaczona na politykę spójności już w wykonaniu państwa. "Próba przejmowania tych środków - bo KPO też jest mniej więcej tak samo podzielone - to jest nadużycie i skandal, ale też próba rozwalania Polski" - ocenił prezes PiS.

Kaczyński mówił, że po 1989 roku, to w paru miejscach w Europie "myślano o tym, jak doprowadzić do takiego rozwiązania, że Polska jest i naraz jej nie ma".

"Ja mogę powiedzieć jak to rozwiązanie proponowane zresztą przez między innymi Donalda Tuska, przez partię KLD, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny. (...) Otóż Polska miała być podzielona na okręgi, które by miały charakter landów niemieckich, czyli miały być federalnym państwem, nie wiem dlaczego. Nie ma żadnych historycznych przesłanek ani gospodarczych, ani żadnych innych do tego" - zaznaczył.

"Po drugie na zachodzie Polski, i o tym mówiło się znaczniej, można powiedzieć jawniej, miała być strefa szczególnej współpracy z Niemcami, a na wchodzie, o czym o wiele mniej się mówiło, ale są dokumenty, a poza tym ja to słyszałem osobiście, miała być strefa szczególnej współpracy jeszcze wtedy z istniejącym Związkiem Radzieckim, bo to był 1991 rok. A do tego Polska miała być krajem bez armii " - podkreślił lider PiS. Jak zauważył, to wykluczałoby obecność Polski w NATO.

Według Kaczyńskiego "to był taki pomysł, że jest jakaś sfera zamieszkiwania Polaków, gdzie jest jakaś demokracja, jakieś wybory, jakieś swobody, ale jedna część jest pod dominującym wpływem Związku sowieckiego czyli potem można powiedzieć Rosji, a druga pod wpływem Niemiec".

"Czy w środku coś jeszcze zostaje, to nie wiem, to nie było precyzowane, może miała być, może jakieś Mazowsze, czyli my byśmy żyli poza tymi sferami. Ale taki pomysł był, ja sam byłem zapraszany, byłem wtedy szefem Kancelarii Prezydenta, przez Bieleckiego na rozmowy, by tego rodzaju koncepcje popierać, a szczególnie tę dotyczącą zniesienia armii. On to uzasadniał wtedy brakiem pieniędzy, tym, że ta armia jest nic nie warta i tak dalej, ale w gruncie rzeczy chodziło przecież o zupełnie inne przesłanki" - podkreślił lider PiS.

"Także to, co oni robią, ci samorządowcy, to się właśnie wpisuje w ten pomysł. Polska ma być i nie być; nie może być żadnym mocnym podmiotem międzynarodowym, bo po prostu to przeszkadza w takiej konstrukcji europejskiej, jeszcze do niedawna - nie wiem nawet czy Niemcy po dziś dzień z tego zrezygnowali, gdzie dominująca miałaby być oś Berlin-Moskwa, no i z tyłu mniejsza oś uzupełniająca Berlin-Paryż" - dodał Kaczyński.

Ocenił, że to byłaby "konstrukcja fatalna", która ostatecznie skończyłaby się podporządkowaniem w Moskwie, a która obecnie się "sypie" z powodu wojny w Ukrainie. W tej formule, jak ocenił Kaczyński "Polska by przeszkadzała".