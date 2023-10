J. Kaczyński: odrzuciliśmy pedagogikę wstydu; bronimy polskiej historii

Odrzuciliśmy pedagogikę wstydu, bronimy Polski i Polaków przed fałszywymi oskarżeniami, bronimy polskiej historii i będziemy jej bronić - mówił w czwartek w Kazimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie) wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Myśmy odrzucili pedagogikę wstydu, my bronimy Polski i Polaków przed fałszywymi oskarżeniami, my bronimy polskiej historii i będziemy jej bronić. Co oni robili, co robił Tusk? Dał prezent pani Merkel w postaci Muzeum II Wojny Światowej, które było, dzisiaj zostało radykalnie zmienione, ale tak nie w 100 proc. jeszcze. Miejmy nadzieję, że zostanie w stu procentach zmienione. W jakiejś mierze, może będę używał czasu przeszłego, było wpisane w niemiecką politykę historyczną, politykę zmierzającą do tego, żeby Niemcy podzielili się odpowiedzialnością za II wojnę światową, za te potworne zbrodnie z innymi, a szczególnie z Polakami. Czyli z tym krajem, z tym narodem, który był największa ofiarą, oczywiście poza Żydami, ale ci Żydzi, w ogromnej mierze, byli obywatelami ówczesnej RP, więc można ich też zaliczyć w szerszym tego słowa znaczeniu do tych naszych polskich strat" - podkreślił prezes PiS.

Jak dodał, "oni to konsekwentnie robią, im to się w wielkiej mierze udaje". "Ciągle trwa ta wielka kampania przeciwko Polsce, kampania, która ma bardzo dużą tradycję, od XVIII wieku. Regularnie Rosja, Prusy prowadziły kampanię przeciwko Polsce, nastawiały przeciwko Polsce, opowiadały o różnych rzeczach, które w Polsce miały miejsce, bo nie ukrywam, że w XVIII wieku w Polsce tak znowu dobrze nie było, ale też o bardzo wielu rzeczach, które nie miały miejsca, i prowadziły do tego, że Europa łatwo zaakceptowała likwidację naszego państwa" - powiedział Kaczyński.

Wskazał, że "dzisiaj musimy prowadzić konsekwentną politykę, skierowaną przeciwko temu i musimy Polaków, szczególnie młode pokolenie, wychowywać patriotycznie, tak, jak to robią wszystkie normalne państwa".

"Nie możemy oddać tej sfery życia, resztówkom KPP - Komunistycznej Partii Polski, agenturze sowieckiej w Polsce. To jest oczywiście nie to pokolenie. Ci, którzy to robili przed wojną, czy w czasie wojny, już dawno nie żyją, ale są ich dzieci, są ich wnuki. Dzieckiem jest m.in. pani, która ostatnio nakręciła ten słynny film +Zielona granica+. Hańba, my nie możemy, powtarzam, tym ludziom, tym środowiskom, tych spraw oddawać, a oni chcieli mieć na to monopol" - mówił Kaczyński.

"My im nie będziemy zabraniać działać, bo żyjemy w wolnym kraju i nawet rzeczy, z którymi się kompletnie nie zgadzamy, uważamy za haniebne, czasem musimy tolerować. Ale co innego, kiedy oni są marginesem, a co innego kiedy są w centrum i kształtują świadomość, w szczególności młodego pokolenia. To jest sytuacja skandaliczna, a taka sytuacja była przez lata w Polsce nie tylko tolerowana, ale wręcz popierana przez kolejne ekipy, bo i przez SLD, i przez PO, a wcześniej jeszcze przez Unię Demokratyczną i Unię Wolności. Koniec z tym" - oświadczył Kaczyński.

Zaznaczył, że PiS nie jest partią idealną, ale są "uczciwymi ludźmi, którzy coś umieją, mówię tutaj o sferze rządzenia i chcą, doprowadzić do tego, by Polska skorzystała z tej ogromnej szansy, którą dzisiaj ma, żeby odniosła sukces tysiąclecia, dogoniła zachodnią Europę". "By stała się dużym, liczącym się państwem. Jesteśmy na tej drodze, to może być nawet tylko ok. 10 lat, a w kilkanaście to już może być nawet poziom Niemiec. Tylko musimy iść dalej tą drogą, która została wyznaczona w 2015 r." - podkreślił Kaczyński.