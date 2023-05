J. Kaczyński: państwo musi przede wszystkim zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo

Państwo musi przede wszystkim zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo. To kosztuje, to wymaga wysiłku - stwierdził w sobotę prezes PiS, Jarosław Kaczyński w Kopczanach na Podlasiu.

"Zadaniem państwa jest podejmować zadania w różnych dziedzinach, ale u źródeł powstania państwa jest kwestia bezpieczeństwa. Z tego się państwo wywodzi (...) i dlatego ten obowiązek trzeba traktować jako najważniejszy" - oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, który wraz z wicepremierem i szefem MON, Mariuszem Błaszczakiem zainaugurowali w sobotę akcję "Trasa dotrzymanego słowa Prawa i Sprawiedliwości" w Kopczanach.

Jak powiedział Kaczyński, odpowiadając na pytania dziennikarzy, "przede wszystkim państwo, czyli władza, musi zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo". To kosztuje - jak stwierdził; to wymaga wysiłku. Wskazując na zaporę zabezpieczającą polską granicę z Białorusią dodał: "to też, oczywiście wymagało wysiłku".

Prezes PiS zwrócił uwagę, że zapora to m.in. 3 tys. kamer, ponad 2 tys. słupów na których są one zamontowane. "To jest mnóstwo różnego rodzaju sprzętu - wszystko po to, żeby nasza granica była bezpieczna" - podkreślił.

"Jeśli kiedyś, nie daj Panie Boże, przyjdzie taka chwila, w której trzeba będzie tego rodzaju rozwiązania stosować w innych miejscach, to także zostaną zastosowane, jeżeli te obecnie tutaj, istniejące trzeba będzie umocnić, to będą umocnione" - zaznaczył Kaczyński.

Zapewnił, że "ta władza z całą pewnością nie ustąpi".