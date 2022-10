J. Kaczyński: pieniądze z KPO to "margines" środków na rozwój

Proszę nie myśleć, że Polska rozwija się głównie dzięki środkom europejskim. To jest ciągle dość znaczący, ale margines środków przeznaczanych na rozwój, a KPO jest marginesem całości – powiedział w sobotę w Częstochowie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Lider partii rządzącej uczestniczył w zorganizowanym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie spotkaniu z sympatykami PiS. Jeden z jego uczestników ocenił, że wszystko wskazuje na to, iż Polska "została oszukana" w sprawie wypłaty środków Krajowego Planu Odbudowy i pytał, czy Polska poradzi sobie bez tych środków i czy inne kraje Unii Europejskiej, wsparte tymi funduszami, nie pozostawią Polski w tyle.

"Oczywiście każde pieniądze się przydają, ale ja bym prosił, żeby państwo nie myśleli już dzisiaj w tych kategoriach, że Polska rozwija się głównie dzięki środkom europejskim. To jest ciągle dość znaczący, ale margines środków, które Polska przeznacza na rozwój, a KPO jest tylko marginesem całości, czyli ram finansowych głównych pieniędzy budżetowych" - oświadczył w odpowiedzi Jarosław Kaczyński.

"Inne państwa z powodu KPO nas cywilizacyjnie nie wyprzedzą; w stosunku do naszego dochodu narodowego, do naszego PKB, to sumy stosunkowo nie największe" - dodał.

Przywołał też głosy opinii publicznej w Niemczech wskazujące, że Polacy zmodernizowali swój kraj "za niemieckie pieniądze". "Nie chcę prowadzić wyliczeń, abstrahując już od wojny - to jest bajka. Pieniądze od Niemiec, które były częścią pieniędzy unijnych netto to 140 mld euro, przeliczając na złotówki, bo różny był kurs - 600 mld zł. Z tego jeszcze trzeba odliczyć marże, bo często to ich przedsiębiorstwa realizowały u nas przedsięwzięcia i miały wysokie marże, które wracały do Niemiec. W skali czasu, który w ciągu 7 lat minął i naszego zbiorczego PKB, to jest grubo poniżej 1 proc. Kto może zmodernizować kraj za grubo poniżej 1 proc. PKB? To są bajki, ale to w niemieckich głowach siedzi" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS był też pytany, czy nadal będą wypłacane 13. i 14. emerytury i czy emeryci z najniższymi świadczeniami mogą liczyć na podwyżki. Prezes zapewnił, trzynastki i czternastki będą płynąć na konta emerytów, zapowiedział też "dość obfitą" rewaloryzację emerytur.

Kolejne pytanie dotyczyło służby zdrowia, która - w ocenie pytającego - nie wróciła do rytmu sprzed pandemii. J. Kaczyński zapowiedział, że wkrótce odbędzie się konferencja programowa PiS ws. służby zdrowia, podczas którego politycy tej partii przedstawią program zmian.

"Parę rzeczy wyszło, ale w wielu kwestiach jest niedobrze, a pandemia miała efekt dezintegrujący służbę zdrowia, to nieprzyjemne zaskoczenie. Będziemy działać. Na pewno nie jest tak, że nie zauważamy problemów - zauważamy" - zapewnił.

Ocenił, że środowisko lekarzy jest "skonsolidowane i bardzo wpływowe". "Jest w Polsce wiele postaw, które niełatwo zrozumieć, a jeszcze trudniej zaakceptować. Kiedy mówi się np. mówi studentom medycyny, którzy studiują za darmo - i mają do tego prawo - a są to drogie studia, żeby w zamian podjęli zobowiązanie pracy w Polsce słyszymy: Nie będziemy niewolnikami. To nie jest niewolnictwo, nie ma przymusu bycia lekarzem. Jeśli ktoś chce studiować i nie mieć zobowiązań, niech za to zapłaci 1,5 mln zł" - powiedział Jarosław Kaczyński.