J. Kaczyński: Platforma mówi coś o bezpieczeństwie, a za ich czasów znikały jednostki wojskowe i posterunki policji

Platforma mówi coś o bezpieczeństwie, a za ich czasów znikały jednostki wojskowe i posterunki policji. W sumie ponad tysiąc - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w spocie opublikowanym w sobotę w mediach społecznościowych.

Na nagraniu pokazano, że w latach 2008-2015 zlikwidowano 629 baz wojskowych i 477 posterunków policji, a od 2015 r. utworzono 20 baz i 163 posterunki.

Prezes PiS podkreślił, że za czasów PO, w 2015 roku na zbrojenia przeznaczano 37,5 mld zł, a obecnie 137 mld zł.

"Powiedzieć można wszystko, ale liczą się czyny a nie słowa, więc PO, reklamówki w ręce i do biegania. Bezpieczeństwo to dla was zbyt poważna sprawa" - powiedział prezes PiS.