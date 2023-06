J. Kaczyński: Polska musi pozostać suwerenna, wolna

Nikt nas nie będzie uczył, nikt nam nie będzie dyktował, Polska musi pozostać suwerenna, wolna - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił, to nie atak na Unię Europejską, ale powrót do jej korzeni. "Będziemy w UE, ale będziemy suwerenni" - oświadczył lider PiS.

Kaczyński podczas przemówienia na sobotnim wiecu w Bogatyni zaznaczył, że Polska ma wielkie doświadczenie demokratyczne - większe niż większość państw Europy.

"Nikt nas tutaj nie będzie uczył, nikt nam nie będzie dyktował, Polska musi pozostać suwerenna, wolna" - powiedział wicepremier. Po jego słowach tłum zaczął skandować: "Wolna Polska".

Prezes PiS stwierdził, że przeciwnicy partii takie stanowisko nazwą atakiem na przynależność Polski do Unii Europejskiej. "Nie, proszę państwa. To jest powrót do korzeni Unii Europejskiej, do podstaw, które stworzyły to wielkie przedsięwzięcie. Wielkie przedsięwzięcie, które tyle przyniosło Europie - ale także i Polsce, my temu nie przeczymy - ale dzisiaj (Unia) jest w kryzysie" - podkreślił.

"Chcemy Unii Europejskiej, będziemy w Unii Europejskiej, ale będziemy suwerenni" - oświadczył Kaczyński. Suwerenność dla prawie 40-milionowego narodu, to - jak dodał - sprawa godności.