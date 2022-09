J. Kaczyński: pomoc Polaków dla milionów Ukraińców zmieniła obraz Polski na Zachodzie

Polskim fenomenem jest to, że Polacy przyjęli miliony Ukraińców uciekających przed wojną; Polacy nie potrzebowali władzy, sami podjęli takie decyzje - podkreślił we wtorek w Pruszkowie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem, ta pomoc zmieniła obraz Polski na Zachodzie.

Kaczyński na spotkaniu w Pruszkowie (woj. mazowieckie) mówił o wojnie na Ukrainie. "Ta wojna trwa. Miała trwać według Rosjan - nie kilka dni jak niektórzy twierdzą, bo takich założeń nie było - ale nie więcej, niż dwa tygodnie. Trwa już przeszło 200 dni" - powiedział.

Lider PiS zwrócił uwagę, że Ukraińcy nadal kontrolują ogromną większość swojego terytorium. "Świetnie walczą, mają wsparcie Zachodu, mają wsparcie Polski oraz wsparcie NATO" - dodał.

Kaczyński ocenił, że "polskim fenomenem, ale czymś, co naprawdę ogromnie zmieniło obraz Polski na Zachodzie, ten czarny obraz, tworzony przez naszych wrogów, jest to, że Polacy przyjęli miliony Ukraińców".

"Można powiedzieć, że Polacy nie potrzebowali władzy, sami podjęli takie decyzje. Oczywiście, władza pomagała - i ta samorządowa, i ta rządowa, z całą siłą" - podkreślił prezes PiS. Jak dodał, Polska i polskie społeczeństwo nie miało tak dobrej prasy "od czasów festiwalu +Solidarności+, a później stanu wojennego".

Szef PiS wskazał, że pomaganie Ukrainie jest w najbardziej podstawowym interesie Polski. Nawiązał przy tym do słów swojego brata Lecha Kaczyńskiego wypowiedzianych na wiecu w Tbilisi w 2008 roku podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej. Ówczesny prezydent RP powiedział m.in. że "dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę".

Jarosław Kaczyński podkreślił, że "to jest coś, co naprawdę w razie klęski Ukrainy nie tylko może się zdarzyć, to się prawie na pewno zdarzy".

"My musimy doprowadzić do tego, wraz z bohaterskimi Ukraińcami, by ta wojna zakończyła się sukcesem - nie tylko sukcesem Ukrainy i tych, którzy ją wspierają. To będzie wielki sukces sprawiedliwości" - powiedział prezes PiS.