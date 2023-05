J. Kaczyński: premiera nie ma, bo będzie uczestniczył we wręczeniu nagrody prezydentowi Ukrainy

Premiera Mateusza Morawieckiego nie ma teraz na sali, bo będzie uczestniczył we wręczeniu nagrody Karola Wielkiego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński we wstępie do omówienia konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”.

Mówił, że zanim dokona krótkiego podsumowania konwencji, wyjaśni, dlaczego na sali nie ma premiera. Stwierdził, że szefa rządu nie ma z bardzo ważnej przyczyny. Jest nią, jak podał, udział we wręczeniu nagrody Karola Wielkiego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu i narodowi ukraińskiemu.

"Premier musiał polecieć do Niemiec, do Akwizgranu, bo po to, żeby być kimś, kto wygłosi laudację dla prezydenta Zełenskiego, który otrzymuje nagrodę Karola Wielkiego. Te dwa wydarzenia się zbiegły. Nie było innej możliwości" - wyjaśnił.

Jarosław Kaczyński przekazał w imieniu premiera podziękowania dla uczestników spotkania, panelistów i liderów rozmów. "Gdyby (premier) tu był, na pewno siedziałby w pierwszym rzędzie, obok pani marszałek, i bił brawo. Oczywiście Państwu, nie mnie" - dodał.