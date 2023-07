J.Kaczyński: rozmawiamy z Polakami, chcemy przekonsultować program; zadaniem władzy jest służyć

Rozmawiamy z Polakami o ich oczekiwaniach, chcemy przekonsultować nasz program. Zadaniem władzy jest służyć wszystkim, a nie jakiejś uprzywilejowanej grupie - powiedział w niedzielę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Lider Prawa i Sprawiedliwości uczestniczy w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym na stadionie LKS Wolania w Woli Rzędzińskiej w woj. małopolskim.

Wicepremier wyjaśniał, że politycy PiS uczestniczą w spotkaniach w całej Polsce, po to, by rozmawiać o potrzebach i oczekiwaniach Polaków.

"My, nasz program, ten, który za jakiś czas - nie tak już długi - ogłosimy, chcemy mieć przekonsultowany" - wskazał.

"Chcemy usłyszeć od obywateli, od naszych rodaków, (…) co jest potrzebne, czego chcą" - dodał. Chodzi, jak kontynuował, "nie tylko o sprawy wielkie, ale także mniejsze, często bardzo lokalne".

Prezes PiS mówił, że władza jest także po to, by sprawy załatwiać. "Zadaniem władzy jest służyć; służyć nie jakiejś konkretnej, uprzywilejowanej grupie, jakiejś w cudzysłowie elicie, czy ludziom bardzo bogatym, tylko służyć wszystkim, całemu narodowi" - podkreślił.

Wspólnota narodowa, jak zaznaczył lider PiS, "nie może być fikcją, to musi być działanie, zmierzające do tego, by ludziom było coraz lepiej".