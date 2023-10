J. Kaczyński: Rządy PO nie byłyby w stanie uchronić Polaków przed kryzysami

To państwo, które oni znów zaczną budować, to będzie państwo wielkiej nieżyczliwości dla człowieka - powiedział w niedzielę na spotkaniu wyborczym w Jasionce (Podkarpackie) prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że rządy PO nie byłyby w stanie uchronić Polaków przed kryzysami.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wziął w niedzielę udział w konwencji wyborczej w Jasionce pod Rzeszowem. Szef PiS podczas swojego przemówienia ocenił, że rządy PO nie byłby w stanie uchronić Polaków przed kryzysami i nawiązał go kryzysu covidowego. "Czy one byłby w stanie dać 200 miliardów złotych na obronę miejsc pracy? Oczywiście, że nie byłyby, bo przy tej polityce po prostu nie byłoby z czego dać. I nie dałyby. Oznaczałoby to, że w Polsce znów byłoby mnóstwo bezrobotnych, mnóstwo biedy, a w kategoriach ekonomicznych oznaczałoby, że spadłby popyt. W związku z tym byłoby mniejsze zapotrzebowanie na towary. W związku z tym spadałaby produkcja. W związku z tym znowu, by rosło bezrobocie. W związku z tym ten mechanizm, by się powtarzał i wszystko, by szło zamiast do góry to w dół" - powiedział Kaczyński.

Podkreślił, że rząd PiS tego uniknął, dlatego, że był "rządem niepodległym, rządem kompetentnym" i rządem pracowitym". Dodał, że dzięki stworzeniu systemu finansowania rząd PiS mógł zapobiec kryzysowi. "To naprawdę ocaliło miliony miejsc pracy, ocaliło naszą gospodarkę przed tym, co byłoby straszliwym nieszczęściem" - ocenił prezes PiS.

Nawiązał też do czasów problemów gospodarczych za czasów Leszka Balcerowicza i wskazał na "chorobę utopii liberalnej". "Jeżeli ktoś się w polityce obok interesów, w tym wypadku brudnych interesów kieruje, także utopijnymi koncepcjami ideologicznymi, nie merytorycznymi, nienaukowymi, to prowadzi to do takich skutków. Oni w czasie kryzysu w 2009 roku i później udzielili pomocy dokładnie jednemu przedsiębiorstwu, bo tak tę pomoc skonstruowali, że tylko jedno przedsiębiorstwo się zgłosiło po tę pomoc" - powiedział szef PiS.

"To państwo, które oni znów zaczną budować to będzie państwo wielkiej nieżyczliwości dla człowieka, bo - żeby państwo było życzliwe społeczeństwu, także tym, którym się nie udało, którzy mniej zarabiają - to muszą być na to pieniądze, a myśmy te pieniądze potrafili zdobyć nie podwyższając podatków, ale je obniżając" - podkreślił Kaczyński.

Dodał, że poza różnicami ideologicznymi była, także ogromna różnica kompetencyjna pomiędzy rządem PiS, a rządem PO. "Nie ma większej głupoty niż opowiadanie o tym, że oni mają jakieś kompetencje. To jest grupa nieuków i leniuchów" - stwierdził prezes PiS.