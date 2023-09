J.Kaczyński: szukamy w naszym programie nowych źródeł wzrostu

W programie PiS szukamy nowych źródeł wzrostu gospodarczego - oświadczył w sobotę na konferencji programowej PiS prezes tej partii Jarosław Kaczyński.

Jak powiedział Kaczyński, drugiej reformy finansów publicznych o takiej efektywności nie da się już przeprowadzić, dlatego należy szukać nowych źródeł gospodarczej efektywności i wzrostu.

"Odwołujemy się do rezerwy instytucjonalnej, czyli do naprawy państwa" - zaznaczył Kaczyński. Dodał, że w programie wyborczym PiS jest "o ustroju i demokratyzacji państwa", oraz o reformie wymiaru sprawiedliwości. Podkreślił, że w programie "sprawy państwa zamykamy kwestiami bezpieczeństwa, ale to jest tradycyjna dziedzina".

Mówiąc o sprawach społecznych w programie wyborczym prezes PiS wskazał, że odwołania do nich znajdują się w różnych miejscach. Wymienił finansowe zabezpieczenie rodziny, oraz kwestie mieszkaniowe. Jak dodał, w obszarze mieszkaniowym należy postawić na podaż. "Chcemy zlikwidować patodeweloperkę, zlikwidować to wszystko co w tej sferze jest patologią i co według obliczeń kosztuje Polskę ponad 84 mld zł rocznie" - podkreślił. "To jest otwarcie na załatwienie w końcu w Polsce spraw mieszkaniowych" - oświadczył Kaczyński.