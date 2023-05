J. Kaczyński: to było przedsięwzięcie, w którego powstanie nie wierzyli nasi przeciwnicy

To było przedsięwzięcie, w którego powstanie nie wierzyli nasi przeciwnicy – powiedział Jarosław Kaczyński o budowie zapory na granicy Polski z Białorusią. Dodał, że dzięki ogrodzeniu tereny przygraniczne i cała Polska jest bezpieczna.

Podczas konferencji prasowej w Kopczanach na Podlasiu Jarosław Kaczyński w sobotę poinformował, że decyzja o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej zapadła szybko i to rozwiązanie okazało się skuteczne.

"W ostatnich miesiącach było około 10 tys. prób przekroczenia granicy i dzięki temu ogrodzeniu można powiedzieć, że tereny przygraniczne i cała Polska jest bezpieczna. To było przedsięwzięcie, w którego powstanie nie wierzyli nasi przeciwnicy" - powiedział Kaczyński.

Zaznaczył, że nie chce cytować "niezbyt kulturalnych określeń przewodniczące Tuska, odnoszących się do perspektywy budowy tego ogrodzenia, ale istotą jego wypowiedzi było, że to nie powstanie."

"To powstało, każdy może to zobaczyć i to na całej długości. Powstało i jeszcze raz podkreślam, bardzo dobrze nam służy. Jest potrzebne i obawiam się - jeszcze bardzo długo będzie nam potrzebne" - mówił prezes PiS.

"Warto w kontekście tego wydarzenia podkreślić, że nasza władza ma to do siebie, że potrafi wymyślić odpowiednie rozwiązania w trudnych sytuacjach i potrafi je następnie zrealizować, I to dotyczyło różnych spraw, w tym także bardzo dla Polski niebezpiecznej, która jest przedmiotem konferencji prasowej" - powiedział Kaczyński.

"Czyli krótko: spełniamy nasze obietnice. I ta trasa będzie przypomnieniem tego, że obietnice są spełniane, że w Polsce można coś zrobić, że to nie jest tak, że w Polsce nic nie można" - powiedział prezes PiS.

Ocenił, że rządy Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku dokonały zmiany ustroju i w tym nowym ustroju wreszcie udaje coś się zrobić i w kwestiach społecznych i bezpieczeństwa.

Lider PiS Jarosław Kaczyński oraz wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak przebywają w sobotę z wizytą w województwie podlaskim, gdzie wspólnie zainicjowali akcję "Trasa dotrzymanego słowa Prawa i Sprawiedliwości". Trasa jest okazją do podsumowania i przypomnienia o tych przedsięwzięciach, jakie zostały zrealizowane w ostatnich latach, a są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, rozwoju, czy suwerenności naszego kraju.

Budowa zapory fizycznej na granicy z Białorusią, czyli 5,5-metrowego płotu ze stalowych przęseł zwieńczonego drutem żyletkowym, została ukończona latem 2022 roku. Granicę zabezpiecza też bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników ruchu. Powodem budowy zabezpieczenia jest trwająca od lata 2021 roku presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej, spowodowana działaniami reżimu Alaksandra Łukaszenki.