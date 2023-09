J.Kaczyński: trzeba iść na referendum, żeby pokazać, że społeczeństwo chce polityki zabezpieczającej polską rację stanu

Trzeba iść na referendum, żeby pokazać klasie politycznej, że społeczeństwo chce polityki zabezpieczającej interesy narodu i polską rację stanu - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w Toruniu. "Nie można sobie stawiać barier" - dodał, zwracając się do kandydatów PiS.

W sobotę prezes PiS wziął udział w spotkaniu z politykami partii i wyborcami w Toruniu. W swoim wystąpieniu nawiązał do czterech pytań postawionych w zaplanowanym na 15 października - obok wyborów parlamentarnych - referendum.

Jak mówił, pierwsze pytanie dotyczy prywatyzacji, "która po prostu likwidowała nie tylko ważne zakłady pracy, nie tylko bardzo często prowadziła do bezrobocia, ale która także zabierała państwu możliwość oddziaływania na sytuację, szczególnie w trudnych momentach". "Co byśmy zrobili, gdyby na przykład Orlen czy inne firmy związane z energetyką czy produkcją paliw były w tej chwili w rękach prywatnych? Mielibyśmy w tej chwili gigantyczne ceny; dużo większą inflację - jedno wielkie nieszczęście" - powiedział prezes PiS.

"Dzięki temu, że to jest w tej chwili przynajmniej w większości w rękach państwa, to można było działać, można było się ratować, kiedy była sprawa braku węgla po wprowadzeniu embarga na węgiel rosyjski" - ocenił Kaczyński. Przypomniał, że drugie pytanie dotyczy podnoszenia wieku emerytalnego. "Trzecie pytanie - o ten mur, to pytanie o bezpieczeństwo. No i czwarte - to jest pytanie przymusową relokację" - przypomniał.

"Te pytania niby dotyczą węższych dziedzin - ale w gruncie rzeczy dotyczą tego wszystkiego, o czym mówiłem - dotyczą naszej przyszłości. I dlatego to referendum jest potrzebne. Przeciwko niemu prowadzona jest bardzo twarda kampania, bo oni się panicznie tego boją" - mówił Kaczyński, wzywając do udziału w referendum. "Trzeba iść na referendum, żeby pokazać polskiej klasie politycznej, że polskie społeczeństwo chce takiej polityki, która zabezpiecza interesy tego społeczeństwa, interes narodowy, interesy polskiego państwa, polską rację stanu" - oświadczył.

Kaczyński życząc sukcesów kandydatom PiS z Torunia i woj. kujawsko-pomorskiego dodał, że "nie można sobie stawiać barier". "Można powiedzieć - bierzemy wszystko" - stwierdził.

Referendum ma odbyć się 15 października, w dniu wyborów parlamentarnych. Padną w nim cztery pytania. Pierwsze z pytań referendalnych brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

15 października Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.