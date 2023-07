J. Kaczyński: trzeba systemu społeczno-gospodarczego, który daje szanse

Człowiek swoje życie organizuje, ale trzeba takiego systemu społeczno-gospodarczego, który te szanse daje - powiedział w niedzielę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w Połajewie.

"Człowiek swoje życie organizuje, ale trzeba takiego systemu społeczno-gospodarczego, który te szanse daje. Jedni z nich skorzystają w stu procentach, inni mniej, bo takie jest życie, ale to musi być dla wszystkich" - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Przypomniał, że "od 2015 roku taką politykę prowadzimy". "Zdołaliśmy załatwić najpierw to, co było podstawową przesłanką jej prowadzenia. Żeby prowadzić taką politykę, trzeba mieć środki, a żeby w Polsce mieć środki, to nie można pozwolić na to, żeby one były na ogromną skalę z Polski wyprowadzane, żeby Polska była po prostu na różne sposoby - tutaj afery VAT-owskie są na pierwszym miejscu - okradana"- podkreślił. "Myśmy to okiełznali, to dało podstawę do wszystkiego, co nawet w najtrudniejszych momentach zostało zrobione" - dodał.

"Muszę także wspomnieć o tym trudnym czasie, bo ten trudny czas odnosi się do czegoś, co jest na pierwszym miejscu w życiu człowieka, każdego narodu, społeczeństwa" - mówił, wyjaśniając, że jest bezpieczeństwo. "Chcemy być bezpieczni, wobec tych, którzy nastają na nasze interesy, na z zewnątrz" - podkreślił.