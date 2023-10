J. Kaczyński: tylko my jesteśmy w stanie obronić autorytet Kościoła i św. Jana Pawła II

W Polsce nie jest znany żaden inny porządek moralny poza chrześcijańskim; tylko my jesteśmy w stanie obronić autorytet Kościoła i św. Jana Pawła II - mówił w środę w Łodzi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas konwencji wojewódzkiej w Łodzi, prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił m.in. o wartościach i o porządku moralnym, który "reguluje ludzkie zachowania", tworząc mechanizm funkcjonowania społeczeństwa.

Kaczyński podkreślił, że w Europie, a tym bardziej w Polsce, ten porządek opiera się na chrześcijaństwie. "W Polsce żaden inny porządek moralny, poza tym chrześcijańskim, w gruncie rzeczy w ogóle nie jest znany" - podkreślił prezes PiS. Zaznaczył jednocześnie, że poza tym porządkiem moralnym istnieje jedynie nihilizm.

"Na tym tle trzeba widzieć ataki na Kościół, a w tym roku także ataki na Jana Pawła II. Te ataki to był element uderzenia w ten porządek, bardzo konsekwentny program jego podważenia, jego zniszczenia" - zauważył. "Później się z tego nie tyle wycofano, co to wygaszono, bo to się okazało nieopłacalne politycznie. Ale pamiętajcie, że to wróci. Jeśli oni wygrają, to to wróci. Bądźcie pewni" - przekonywał Kaczyński.

Wskazał również, że także PSL nie miał nic przeciwko podważaniu tego porządku. "To są ich poglądy, to jest formacja w gruncie rzeczy skrajnie antyklerykalna" - ocenił.

Prezes PiS przyznał, że w Kościele dzieją się również rzeczy złe. "I trzeba o tym mówić, i trzeba także z tym walczyć, chociaż to jest przede wszystkim zadanie Kościoła. Natomiast Kościół jest w Polsce fundamentem całego tego niewidzialnego porządku, o którym mówiłem" - zaznaczył Kaczyński.

Podkreślił, że św. Jan Paweł II stał się najwyższym autorytetem odradzającej się wolnej Polski. "Chcą to zniszczyć. I będą to niszczyć. I tylko my jesteśmy w stanie obronić ten autorytet. Przeciwstawić się temu. Odrzucić" - zapewnił.