J. Kaczyński: tylko PiS jest w stanie zapewnić stabilne rządy w Polsce

Tylko Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie zapewnić stabilne rządy w Polsce - powiedział na konwencji PiS w Katowicach wicepremier, lider tej partii Jarosław Kaczyński. Przestrzegał przed rządami "złożonymi z kilku kłócących się partii, wojujących z prezydentem" Andrzejem Dudą.

Prezes PiS na konwencji w katowickim Spodku skierował słowa do osób, które jeszcze nie zdecydowały, jak zagłosują w wyborach 15 października. Jego zdaniem PiS jest jedyną siłą polityczną, "która jest w Polsce w stanie zapewnić ten kierunek polityki ku wielkim sukcesom, ale jest także w stanie zapewnić stabilne rządy".

"Wyobraźcie sobie państwo rząd, który jest złożony z kilku, rożnych kłócących się partii, wojujących z prezydentem, wojujących z różnego rodzaju instytucjami europejskimi, wysyłający tam silnych mężczyzn - ale te instytucje być może będą się bronić, też może mają jakichś silnych mężczyzn" - mówił prezes PiS.

"Co to ma być? Wojna domowa? Albo przynajmniej anarchia? Przestrzegam przed tym i proszę wszystkich po prostu rozsądnych Polaków, także i takich, którzy mają do nas jakieś pretensje, żeby przynajmniej nie byli nierozsądni, żeby nie wpychali Polski w taką sytuację" - podkreślił Kaczyński.

Zdaniem wicepremiera głosowanie na PiS i odpowiedź cztery razy "nie" w referendum to droga do "sukcesu tysiąclecia". "Może i niektórzy z nas seniorów będą mogli tego doczekać. Ja nawet marzę, choć nie wiem, czy się uda, że tego doczekam" - dodał.

Na zakończenie prezes PiS mówił o swoim bracie prezydencie Lechu Kaczyńskim, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. "Zawsze w takiej sytuacji proszę o wspomnienie mojego brata, który żył tylko 60 lat, a bez którego byśmy tutaj dzisiaj nie byli i Polska nie byłaby w tym miejscu, w którym jest" - powiedział.