J. Kaczyński: w ciągu siedmiu lat naszych rządów uzyskaliśmy dodatkowo około biliona złotych

W ciągu siedmiu lat naszych rządów uzyskaliśmy dodatkowo około biliona złotych - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Legnicy.

Podczas spotkania z mieszkańcami Legnicy prezes PiS mówił o przyszłorocznych wyborach. "Jeśli te wybory wygrają siły, które, co prawda nazywają się demokratycznymi, ale które w gruncie rzeczy są tak demokratyczne jak ten blok bierutowski z drugiej połowy lat 40., oni też się nazywali stronnictwami demokratycznymi, to rzeczywiście z tą demokracją przynajmniej na bardzo wiele lat może być źle" - ocenił.

"Historia nigdy się nie kończy i być może po takim szczęściu przyszłyby po dłuższym okresie jakieś lepsze czasy, ale naprawdę Polska tych złych czasów miała już wystarczająco dużo" - podkreślił Jarosław Kaczyński. "Potrzebujemy perspektywy dobrych czasów i jesteśmy w stanie ją zapewnić" - dodał.

Prezes PiS dodał także, że w sferze sprawiedliwości dojście do władzy kierowanego przez niego ugrupowania oznaczało zmianę generalną i zmianę ustroju społecznego Polski. "Polska tego poprzedniego okresu była krajem, którą już kiedyś nazwałem w sensie ustrojowym - eksploratatorskim" - powiedział. "W Polsce było po prostu straszliwie niesprawiedliwie" - mówił.

"Pewna część społeczeństwa miała szansę i rzeczywiście z tych szans korzystała na różnych zasadach, czasem dobrych - wynikających z pracowitości, umiejętności, talentów. Wtedy zdobywanie dobrej czy bardzo dobrej, czy nawet świetnej pozycji materialnej nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie - służy rozwojowi, ale nierzadko działały tu zupełnie inne reguły z talentami, z pracowitością niemające nic wspólnego" - podkreślił Kaczyński. "Myśmy to zmienili" - zaznaczył.

Jak wskazał prezes PiS, "strukturalną cechą tego poprzedniego systemu było to, iż umożliwiał on wielki rabunek tego, co wspólne, wielki rabunek finansów publicznych". "Wielki rabunek, który prowadził do sytuacji, która rzeczywiście była faktem. Jeżeli minister (finansów, Jacek) Rostowski mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie to on opisywał rzeczywiście ten system. W ramach tego systemu tych pieniędzy być nie mogło. Dlaczego? Bo finanse publiczne były kompletnie dziurawe, przeciekały jak durszlak" - zaznaczył.

"Myśmy te bardzo liczne możliwości, te dziurki, przez które to przeciekało w wielkie mierze zatkali" - powiedział Kaczyński. "Jaki był tego wynik? W ciągu tych siedmiu lat naszych rządów uzyskaliśmy dodatkowo około biliona złotych" - podkreślił.

Prezes PiS zaznaczył, że dzięki takim działaniom możliwa jest prowadzona przez jego formację polityka społeczna z programem 500 plus na czele, ale także polityka wobec osób niepełnosprawnych czy walka z biedą i nędzą. "Tej nędzy w Polsce było bardzo dużo. Dziś jest jej dużo, dużo mniej" - dodał. "Myśmy w sytuacji, która nas umieszczała gdzieś na czele tej niechlubnej listy krajów, gdzie jest bardzo dużo biedy, szczególnie bardzo dużo biednych dzieci - to jest taki znakomity miernik tej sytuacji, przesunęliśmy się na drugą stronę tej listy, w miejsce, gdzie tego jest najmniej" - dodał Jarosław Kaczyński.