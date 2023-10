J. Kaczyński: Warto rządzić Polską bo to daje satysfakcję

Kiedy PiS zaczynał rządzić było 30 proc. dzieci było zagrożonych nędzą. W tej chwili jest niewiele ponad 3 proc. I to jest coś dlaczego naprawdę warto rządzić - warto rządzić Polską, bo to daje satysfakcję - powiedział Jarosław Kaczyński w niedzielę konwencji w Jasionce (Podkarpackie).

Prezes PiS przypomniał, kiedy PiS zaczynał rządzić to "30 proc. dzieci zagrożonych było nędzą", a Polska była na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod tym względem. "W tej chwili jest niewiele ponad 3 proc., a być może już tylko 3 proc. I to jest coś dlaczego naprawdę warto rządzić" - powiedział.

"Warto rządzić Polską bo to daje satysfakcję (…) i tą piękną perspektywę - my możemy dogonić nie tylko Włochy, Hiszpanię, ale także Anglię i Francję, a za kilkanaście lat nawet Niemcy. Może się spełnić sen, może być sukces tysiąclecia bo w całym tysiącleciu Polski nigdy takiej sytuacji nie było" - ocenił Kaczyński.

Zwrócił się do zgromadzonych aby pamiętali o tych 70 mld zł które zostały wydane po to, żeby "podnieść do góry tę Polskę lokalną".

"Większość Polaków mieszka na wsiach i w niewielkich ośrodkach miejskich i tam naprawdę było często niedobrze i my to w wielkiej mierze zmieniliśmy, począwszy od bezrobocia a skończywszy na ogromnej liczbie, wielu, wielu tysiącach inwestycji. Wczoraj ta kolejna cześć środków 26 mld zł został rozdzielona między powiaty, gminy samorządy. My gwarantujemy, że będziemy to kontynuować" - powiedział prezes PiS.