J.Kaczyński: wolna, zamożna, silna i pewna siebie Polska - to nasz cel

Wolna, zamożna, silna i pewna siebie Polska to nasz cel - ale ten cel ma szansę tylko wtedy, jeżeli po raz trzeci uzyska potężne wsparcie narodu. Chcemy mieć poparcie Polaków, większości Polaków - powiedział wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński na wiecu PiS w Bogatyni.

W sobotę w Bogatyni odbywa się wiec PiS z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, byłej premier Beaty Szydło, ministrów oraz najważniejszych polityków ugrupowania, a także koalicjantów - lidera Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry, lidera Stowarzyszenia OdNowa Marcina Ociepy oraz lidera Republikanów Adama Bielana. Wiec opatrzono hasłami "Z miłości do Polski", z logotypem z symbolem serca.

"Musimy stoczyć wielką, bardzo wielką bitwę, bitwę o Polskę, w której każdy weźmie udział - każdy będzie przekonywał, bo wielu jest w Polsce ludzi, którzy żyją, jak ja to mówię, w +rzeczywistości urojonej+, w której niby mamy jakiś wielki kryzys czy wręcz katastrofę społeczną we wszystkich dziedzinach. Równie dobrze można by w tej chwili wmawiać, że w tej chwili leje tu ulewa, taka zimna, jesienna, z gradem. Są tacy ludzie, którzy jak im to pewna telewizja powie, to powiedzą +tak, tak jest, trzeba wkładać płaszcze i brać parasole+. Tak po prostu jest, i tak jest w wielu innych krajach, to nie jest żadna polska specyfika" - mówił prezes PiS.

"Dlatego ta walka jest tak bardzo trudna. Jej celem jest nie tylko utrzymanie tego naszego kursu, kursu na suwerenność i na szybki rozwój (...) To stawka, która ma szansę tylko wtedy, jeżeli po raz trzeci - w wyjątkowo wręcz specyficznych, trudnych warunkach - uzyska wsparcie, potężne wsparcie - wsparcie narodu. My w przeciwieństwie do tych, którzy są po drugiej stronie barykady, uznajemy reguły demokracji" - stwierdził Kaczyński.

Jak dodał, "nie chcemy mieć tylko poparcia różnych telewizji, chcemy mieć poparcie Polaków - większości Polaków". "Wolna Polska - to nasz cel. Ale (Polska) wolna, zamożna, silna, pewna siebie, pełna szczęśliwych rodzin, także i dzieci, o które trzeba się starać, pełna szczęścia i zabawy, bo i to jest ważne. Takiej Polski chcemy - dla was, ale także i dla nas, dla całego narodu" - oświadczył prezes PiS.