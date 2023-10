J. Kaczyński: zależy nam na wszystkich Polakach, także tych, którzy nas nie popierają

Zależy nam na Polsce jako całości, na wszystkich Polakach, także tych, którzy nas nie popierają - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński . Dodał, że PiS jest jedyną tak naprawdę polską siłą, która może dalej zmieniać Polskę - co udowodnił w ciągu ostatnich 8 lat.

Wicepremier Kaczyński podczas konwencji w Jasionce (Podkarpackie) nawiązał do wczorajszego spotkania w Lublinie, gdzie - jak mówił - dowiedział się, że Motor Lublin - dwukrotny Mistrz Polski w żużlu chciałby mieć stadion żużlowy.

"Ale mają samorząd peowski to znaczy taki, który ma kłopoty z pieniędzmi. To nie są żadne żarty. W Warszawie ciągle nie było pieniędzy. Przyszedł mój świętej pamięci brat na prezydenta i od razu się pieniądze znalazły. Od raz sytuacja się poprawiła" - przypomniał Kaczyński. Dodał, że "nawet na renowację Pragi tej bardziej zaniedbanej części stolicy znalazły się pieniądze". "Unia Europejska nie pozwoliła ich użyć, bo tam jest własność prywatna kamienic, więc nie wolno czegoś co jest prywatne ze środków publicznych remontować, odnawiać" - powiedział.

Dodał, że, że mamy przed sobą także wybory samorządowe i czas na zmianę władzy w samorządach. "My różnego rodzaju rzeczy, które się nie udały, różnego rodzaju niedoróbki naprawdę załatwiamy" - mówił. "Dla nas każda sprawa Polaków jest ważna. Dla nas Polska jest jedna, Polacy są równi. Zależy nam na Polsce jako całości to znaczy na wszystkich Polakach, także tych, którzy nas nie popierają" - zapewnił Kaczyński.

Podkreślił, że PiS nie rozdziela pieniędzy według klucza partyjnego. "Nie mówiliśmy nikomu - a to się zdarza wśród marszałków wojewódzkich z tamtej strony - +popierasz PiS to idź do nich+; nie my tak nigdy nie mówimy i nie będziemy mówić" - mówił Kaczyński. "My jesteśmy dzisiaj jedyną tak naprawdę polską siłą, która może Polskę dalej zmienić i udowodniła to w ciągu 8 lat i może udowadniać dalej pod warunkiem, że to gigantyczne kłamstwo to, które pozwoliło im wygrać w 2007 r. nie pozwolili im wygrać po raz kolejny" - podkreślił.

"Nie wierzcie w te kłamstwa w te bajki, w te wszystkie wymyślone afery, wierzcie w liczby, w to co można sprawdzić. Wierzcie w siłę Polski, w siłę Polaków, w to że Polska naprawdę może być wielka, może być wielka nie rozmiarami geograficznymi, o co nas różni Łukaszenkowie oskarżają" - zaapelował Kaczyński.