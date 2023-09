J.Kaczyński: zapowiedzi decyzji o relokacji - zachętą dla chcących dostać się nielegalnie do Europy

Wszelkiego rodzaju zapowiedzi decyzji o relokacji, to w gruncie rzeczy zachęta dla przemysłu handlu ludźmi, zachęta dla tych, którzy chcą skorzystać z okazji, żeby nielegalnie dostać się do Europy - ocenił we wtorek wicepremier Jarosław Kaczyński.

We wtorek Rada Ministrów podjęła uchwałę odnoszącą się do sytuacji na włoskiej Lampedusie związaną z napływem migrantów na tę wyspę.

"Rada Ministrów wskazała na to, że wszelkiego rodzaju zapowiedzi decyzji o relokacji, czy te 10 punktów, które w tej chwili ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, gdzie też tego rodzaju zapowiedź została zawarta, to w gruncie rzeczy zachęta dla przemysłu handlu ludźmi, bo tak to trzeba w istocie określić. Zachęta dla tych, którzy chcą skorzystać z okazji, żeby nielegalnie dostać się do Europy" - poinformował Kaczyński po posiedzeniu rządu.

Wicepremier dodał, że tego typu ewentualne decyzje odnoszące się do relokacji "są - z punktu widzenia deklarowanego celu - przeciwskuteczne". "Stąd, to już mówię, poza uchwałą Rady Ministrów, nasze zdumienie, że są podejmowane" - zaznaczył Kaczyński.