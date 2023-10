J. Krajewski (PiS) o debacie w PE nt. wiz: jest wynikiem świadomych działań ze strony polityków totalnej opozycji

Zaplanowana na wtorek debata podczas sesji Parlamentu Europejskiego nt. domniemanej afery wizowej w Polsce jest wynikiem świadomych działań ze strony polityków totalnej opozycji, żeby psuć wizerunek Polski na arenie międzynarodowej - ocenił w Studiu PAP szef warszawskich struktur PiS, poseł Jarosław Krajewski.

Krajewski był pytany o zapowiedzianą na wtorkowe popołudnie w Strasburgu podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego debatę nt. domniemanej afery wizowej w Polsce.

Poseł PiS odpowiedział, że "martwi go postawa opozycji". "Ponieważ ta debata jest wynikiem świadomych działań ze strony polityków totalnej opozycji, szczególnie polityków PO i PSL, żeby psuć wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. I to mnie martwi, bo to powinno martwić każdego odpowiedzialnego polityka i każdego odpowiedzialnego naszego rodaka" - wskazywał we wtorkowej rozmowie Krajewski.

Według niego musimy zwrócić uwagę na to, że "politycy totalnej opozycji nie znają żadnej świętości". "Nawet wtedy, kiedy w kampanii wyborczej powinni zachęcać Polaków poprzez pozytywny program, poprzez mówienie o alternatywie dla PiS, (to) tak naprawdę sięgają po stare sztuczki w postaci wywoływania zupełnie zastępczych tematów" - powiedział poseł PiS.

Jego zdaniem zachowania polskiej opozycji na arenie międzynarodowej mają podważyć wiarygodność Polski. "To jest po prostu skandaliczne" - ocenił polityk.

Przekazał, że w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz CBA zadziałało "prawidłowo i sprawnie".

"I dzięki tej pracy CBA przedstawiono zarzuty siedmiu osobom, a sprawa dotyczy 268 przypadków, jeżeli chodzi o wnioski wizowe, z tego większość była rozpatrzona negatywnie" - zaznaczył Krajewski.