J. Krajewski: polskie służby specjalne potrzebują dodatkowych środków finansowych

Polskie służby specjalne potrzebują dodatkowych środków, aby skutecznie działać w kontekście wojny na Ukrainie; dlatego jako posłowie z Komisji do Spraw Służb Specjalnych wystąpiliśmy do rządu o dodatkowe finanse dla CBA, ABW i AW - powiedział we wtorek w Studiu PAP poseł PiS Jarosław Krajewski.

Poseł PiS, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Jarosław Krajewski we wtorek w rozmowie z PAP.PL został zapytany m.in. o uchwalony ostatnio przez komisję dezyderat, w którym zwraca się ona z prośbą do premiera o przyznanie dodatkowych środków dla CBA w kwocie 7,6 mln zł. kwota ta miałaby być przeznaczona na "zaspokojenie najpilniejszych potrzeb Biura", w tym np. zakupu kamizelek i hełmów kuloodpornych, paliwa, opłacenia dostaw energii elektrycznej, remontów siedzib czy opłacenie składek ubezpieczeniowych.

"Nic nie wskazuje na to, aby wojna na Ukrainie miała się szybko zakończyć, a to powoduje, że służby specjalne potrzebują dodatkowych środków, żeby działać skutecznie. My jako posłowie z Komisji do Spraw Służb Specjalnych jesteśmy o tym przekonani i stąd to wystąpienie do rządu" - powiedział Krajewski.

Poseł PiS podkreślił, że rozmowy w kontekście zwiększenia budżetu na rok 2022 oraz zabezpieczenie funduszy na rok 2023 prowadzone były w ramach niejawnych prac komisji od kilku miesięcy. Oprócz CBA dotyczą one także Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

"Poprzednio jako komisja zwróciliśmy się z dezyderatem do premiera po wybuchu wojny na terytorium Ukrainy z prośbą, o zabezpieczenie dodatkowych blisko 150 mln zł dla ABW jako służby kontrwywiadowczej i dla Agencji Wywiadu jako służby wywiadowczej" - oświadczył.

Zapytany, czy CBA rzeczywiście brakuje środków na zakup hełmów i kamizelek kuloodpornych odpowiedział, że "to jest kwestia zakupów, które są zaplanowane". "To jest ta część jawna, ale jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że służby specjalne po prostu muszą mieć zarówno na fundusze operacyjne, na te działania niejawne, które powodują, że każdy z nas żyje w bezpiecznym państwie" - dodał poseł.

Krajewski podkreślił, że niejawne wydatki służb omawiane są na niejawnych posiedzeniach komisji, w których "uczestniczą przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych". "Dlatego tutaj jest pełen pluralizm" - ocenił.

"Silne państwo musi opierać się na silnych służbach specjalnych. Silnych tak, żeby minimalizować zagrożenia, zdobywać również przewagę nad podmiotami o charakterze terrorystycznym, ale również takich państw jak Rosja, która stwarza zagrożenie dla naszych obywateli" - powiedział.

Krajewski dodał, że od czasu inwazji Rosji na Ukrainę polskie służby zapewniają bezpieczeństwo nie tylko swoim obywatelom, ale i "milionom osób, które uciekały przed wojną z terytorium Ukrainy".

Cała rozmowa jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1449254,posel-pis-sluzby-specjalne-potrzebuja-dodatkowych-srodkow.html.