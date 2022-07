J.Kumoch dla PAP: prezydenci Polski i Litwy ustalili kalendarz wspierania Ukrainy i dalsze kroki na rzecz sankcji przeciwko Rosji

Kalendarz wspierania Ukrainy, w tym kalendarz wizyt prezydentów Polski i Litwy oraz dalsze kroki na rzecz sankcji przeciwko Rosji - to według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakuba Kumocha główne ustalenia dwudniowych konsultacji Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy na Helu.

W poniedziałek i wtorek odbywały się dwudniowe konsultacje przywódców Polski i Litwy na temat m.in. sytuacji na Ukrainie i Białorusi, polityki energetycznej i stosunków w dziedzinie bezpieczeństwa, a także obecnego stanu sankcji unijnych przeciwko Rosji.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, pytany przez PAP, co ustalili prezydenci, odpowiedział, że "podstawowe ustalenia tej wizyty to kalendarz wspierania Ukrainy, w tym kalendarz wizyt obu prezydentów oraz dalsze kroki na rzecz sankcji przeciwko Rosji".

"Oczywiście w szczegółach tych spraw z oczywistych względów bezpieczeństwa i dla zwiększenia ich skuteczności pozwolę sobie na razie zachować dyskrecję" - zastrzegł prezydencki minister.

Kumoch podkreślił, że "Polska i Litwa są bardzo bliskimi partnerami, którzy w sprawach bezpieczeństwa rozumieją się bez słów".

"Za prezydentury Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy udało się też osiągnąć znaczny postęp w likwidacji niepotrzebnych sporów" - zaznaczył szef BPM. Dodał, że wyrazem tego była m.in. podpisana przez prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę ustawa liberalizująca zapis polskich nazwisk.

Chodzi o obowiązującą na Litwie od początku maja ustawę o pisowni nazwisk nielitewskich, w tym polskich, w litewskich dokumentach tożsamości. Prezydent Nauseda, podpisując ustawę, wskazywał, że "Sejm podjął inicjatywę znalezienia trudnej równowagi między dwiema wartościami konstytucyjnymi - zachowaniem wyjątkowości języka państwowego (litewskiego - PAP) i praw człowieka, takich jak prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do swobodnego przemieszczania się oraz prawa osób należących do mniejszości narodowych do zapisywania swego nazwiska" w formie oryginalnej.

Zgodnie z obowiązującą wcześniej zasadą, imiona i nazwiska nielitewskie w dokumentach tożsamości wydawanych przez Litwę były zapisywane w formie litewskiej. Obecnie istnieje możliwość zapisania nielitewskich nazwisk alfabetem łacińskim, czyli używanie łacińskich liter "w", "q" i "x", których nie ma w alfabecie litewskim.

Od kilkudziesięciu lat możliwości zapisywania nazwiska w formie oryginalnej w litewskich dokumentach tożsamości domagali się Polacy mieszkający na Litwie, a także obywatelki Litwy, które wychodzą za mąż za obcokrajowców.