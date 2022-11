J.Kumoch: konsultacje telefoniczne prezydenta z sekretarzem generalnym NATO

Przed chwilą odbyły się konsultacje telefoniczne prezydenta Andrzeja Dudy i Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga - poinformował na Twitterze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

We wtorek wieczorem rzecznik rządu Piotr Müller po zakończeniu spotkania w BBN poinformował, że na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli.

Także Stoltenberg poinformował na Twitterze o swojej rozmowie z prezydentem Dudą, w której złożył kondolencje. "NATO monitoruje sytuację, a sojusznicy ściśle się konsultują. Ważne, aby wszystkie fakty zostały ustalone" - napisał sekretarz generalny NATO.