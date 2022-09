J.Kumoch: Polska jest dużym krajem, który może prowadzić politykę znacznie szerszą, niż nasze sąsiedztwo

Polska jest dużym krajem, który może prowadzić politykę znacznie szerszą, niż nasze sąsiedztwo. Podczas wizyty prezydenta w Nigerii, Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz Senegalu rozmowy będą dotyczyły m.in. rosyjskiego szantażu żywnościowego i propagandy - powiedział szef prezydenckiego BMP Jakub Kumoch.

W poniedziałek 5 września rozpocznie się wizyta prezydent Andrzeja Dudy w krajach Afryki Zachodniej: Nigerii, Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz Senegalu. Następnie prezydent uda się do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

"Prezydent zamierza się bardzo dokładnie wsłuchać w głos Afryki, zanim wystąpi na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób przeciwdziałać rosyjskiemu szantażowi żywnościowemu, ale również jasno chcemy przekazać to, w jaki sposób nasz region Europy - który nigdy nie był kolonizatorem - postrzega imperializm rosyjski, który wpisuje się w najgorsze tradycje zdobywania i kolonizowania cudzych ziem" - powiedział Kumoch na piątkowym briefingu prasowym.

Dodał, że Polska "od początku deklarowała, że jest w stanie wspierać eksport ukraińskiej żywności, na ile to może wesprzeć państwa najbardziej potrzebujące". "Nie uchylamy się od odpowiedzialności" - zaznaczył szef prezydenckiego BPM.

Stwierdził, że państwa afrykańskie od miesięcy znajdują się pod silną presją rosyjskiej propagandy. "Wiemy też, że wiele z nich także rozumie, jak naprawdę sytuacja wygląda, ale o tym trzeba mówić, mówić, mówić" - zaznaczył Kumoch. Poinformował także, że wizyta polskiego prezydenta w krajach afrykańskich była konsultowana z innymi państwami europejskimi, m.in. Francją, która - jak powiedział - odnosi się do niej bardzo przychylnie ze względu na analogiczne działania francuskich władz w Afryce.

"Rozmowy będą także dotyczyły oczywiście współpracy gospodarczej - również w kwestiach surowcowych; będą na miejscu przedstawiciele Orlenu i PGNiG. Przynajmniej dwa z tych trzech państw to kraje, które są dostarczycielami surowców - szczególnie Nigeria, a Senegal to kolejny otwierający się rynek, na który zostaliśmy zaproszeni do tego, by brać udział, pomagać, współpracować w rozpracowywaniu złóż senegalskich" - powiedział szef BMP.

Kumoch podkreślił również, że wizyta była już wcześniej planowana, gdyż, jak mówił, "Polska jest dużym krajem i stać ją na to, by prowadzić politykę znacznie szerszą niż nasze sąsiedztwo". "Zarówno Nigeria, jaki i Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Senegal, to kraje kluczowe dla Afryki Zachodniej; kraje, które odgrywają tam bardzo dużą rolę polityczną" - dodał.