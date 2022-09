J. Kumoch: prezydent Duda będzie w czwartek rozmawiał z prezydentem USA Bidenem

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu w drodze do Senegalu, że prezydent weźmie w czwartek udział w wideokonferencji z prezydentem USA Joe Bidenem i innymi liderami państw zachodu, wspierającymi Ukrainę.

"Spodziewamy się rozmów na temat tego, co dzieje się w tym momencie na Ukrainie. Prezydent Duda zapewne podkreśli jedną rzecz, która jest za każdym razem przez niego podkreślana, że w Polsce nie ma żadnego zmęczenia wojną i Ukrainą, i będziemy wspierać Ukrainę aż do ostatecznego zwycięstwa, aż rosyjskie wojska zostaną wyparte z terytorium Ukrainy. Do tego też zachęca swoich partnerów" - powiedział Kumoch.

Zapowiedział, że prezydent będzie mówił także o swojej wizycie w Afryce Zachodniej, której jednym z celów jest walka z rosyjską propagandą. "Pierwsze nasze spostrzeżenia są takie, że Europa za mało rozmawiała z Afryką o toczącej się wojnie, traktując Afrykę jako kontynent, który prędzej czy później będzie musiał się zgodzić z naszą narracją. Tak się nie dzieje. Afryka ma swoją podmiotowość, należy okazywać jej szacunek, należy się wsłuchiwać w to, co mówi i należy rozmawiać z jej przywódcami" - podkreślił szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Kumoch zwrócił również uwagę, że środowa rozmowa z prezydentem Wybrzeża Kości Słoniowej pokazała, że Afrykańczycy rozumieją, co dzieje się na Ukrainie, ale nie rozumieją, dlaczego do konfliktów afrykańskich nie przykładano tak dużej wagi. "Trudno się z tym nie zgodzić" - przyznał.

We wtorek prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Afryce Zachodniej. Podczas podróży odwiedzi trzy państwa: Nigerię, Wybrzeże Kości Słoniowej i Senegal. Rozmowy prezydenta dotyczą m.in. dostawy surowców energetycznych do Polski, rosyjskiego szantażu żywnościowego i rosyjskiej propagandy.

