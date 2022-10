J. Kumoch: Wczorajsza rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem Iranu następstwem rozmów z prezydentem Zełenskim

Wczorajsza rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Iranu była następstwem rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim; z naszej strony dotyczyła niemal wyłącznie doniesień o sprzedaży przez Iran broni Rosji - napisał szef prezydenckiego BMP Jakub Kumoch w mediach społecznościowych.

W środę prezydent Duda rozmawiał przez telefon z prezydentem Iranu Ebrahimem Ra'isim. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych oraz bieżącej sytuacji międzynarodowej.

Informacje te skomentował w mediach społecznościowych były szef MSZ i europoseł PO Radosław Sikorski. Odniósł się do doniesień strony internetowej irańskiego prezydenta, wedle której prezydent Duda miał w rozmowie stwierdzić, że Iran zawsze dążył do szerzenia i umacniania pokoju oraz stabilności na świecie oraz zadeklarować chęć zacieśniania współpracy bilateralnej oraz na forum organizacji międzynarodowych.

"Że co?! Gdy irańskie drony niszczą Ukrainę, gdy przez Iran przewala się fala represji, Andrzej Duda dzwoni do rzeźnika z Teheranu, mordercy tysięcy dysydentów i komplementuje pokojową politykę terrorystycznego reżimu mułłów? Czy Prezydent nam zwariował?" - napisał na Twitterze Sikorski, załączając odnośnik do irańskiej witryny. W kolejnych wpisach oraz opublikowanym nagraniu były szef MSZ podkreślił, że Iran znajduje się na liście państw uznanych przez USA za sponsorujące terroryzm, a także wezwał prezydenta do złożenia wyjaśnień.

"Czy ta inicjatywa była skonsultowana z naszymi sojusznikami? Jako europoseł zaangażowany we wspieranie irańskich demokratów, żądam wyjaśnień?" - zwrócił się do prezydenta Dudy Sikorski.

Do publikacji Sikorskiego odniósł się również na Twitterze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. "Wczorajsza rozmowa z prezydentem Iranu była następstwem rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i dotyczyła z naszej strony niemal wyłącznie doniesień o sprzedaży kolejnych partii uzbrojenia dla Rosji. W sprawach szczegółów rozmów między państwami obowiązuje dyskrecja" - napisał.

"Wpis byłego szefa MSZ RP, obraźliwy wobec Prezydenta i oparty na oświadczeniu drugiej strony jest zdumiewająco nieprofesjonalny. Podkreślony przezeń fragment oświadczenia nie odpowiada treści rozmowy. Prezydent bardzo jasno przedstawił efekt działań Rosji na Ukrainie" - podkreślił Kumoch.