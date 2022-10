J.Kumoch: zablokowanie środków dla Polski to byłby nóż w plecy; mam nadzieję, że to nieprawda

Mam nadzieję, że doniesienia dotyczące zablokowania środków unijnych dla Polski są nieprawdziwe, bo - gdyby były prawdziwe - to nie byłoby to nic innego jak nóż w plecy w czasie, gdy Polska ponosi największe koszty, wspierając Ukrainę - powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Kumoch podczas poniedziałkowego briefingu prasowego w Rzymie, gdzie przebywa obecnie prezydent Andrzej Duda, pytany był o doniesienia medialne dotyczące tego, że instytucje unijne gotowe są zamrozić środki na pomoc regionalną dla Polski w związku z obawami o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości.

"Oczywiście mam nadzieję, że jest to jakaś +kaczka+, że są to nieprawdziwe wiadomości. Bo gdyby to były prawdziwe wiadomości, to nie byłoby to nic innego jak nóż w plecy w czasie, gdy Polska najbardziej wspiera Ukrainę jako państwo Zachodu ponoszące największe koszty" - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Jak dodał, "gdyby coś takiego zdarzyło się w czasie wojny na Ukrainie, to byłoby to po prostu druzgocące i stawałoby pod znakiem zapytania (...) prawdomówność tych, który mówią o wartościach o jakichkolwiek ideach".

Na uwagę, że "tych pieniędzy nie ma nadal", Kumoch stwierdził: "Jeśli to jest prawda, że coś takiego się dzieje. Powtarzam, jeśli to jest prawda, bo nie chce mi się w to wierzyć" - zaznaczył.

Z opublikowanego w poniedziałek przez dziennik "Rzeczpospolita" artykułu wynika, że Bruksela miała wstrzymać "praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki nie naprawimy sądownictwa". Cytowany przez "Rzeczpospolitą" Marc Lemaitre, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej w KE, powiedział w ubiegłym tygodniu na spotkaniu w Brukseli, że "polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy, związanego z kartą praw podstawowych". "To horyzontalny warunek, nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez KE. Te rachunki będą czekać" - powiedział Lemaitre.

Również "Financial Times" cytował anonimowych urzędników KE twierdzących, że większość nowych funduszy spójności z lat 2021-2027 jest na razie niedostępna dla Polski. Nasz kraj może natomiast korzystać z funduszu spójności z lat 2014-2020. Jak twierdzi "FT" przyczyną ma być brak porozumienia między Brukselą a Warszawą w sprawie reformy sądownictwa. Jak relacjonuje brytyjski dziennik, zmiany dokonane w ostatnim czasie przez polski rząd KE ma uznawać za niewystarczające.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że nie wpłynęło żadne pismo z Komisji Europejskiej o zablokowaniu środków z polityki spójności i funduszy rolnych dla Polski. W jego opinii, "z jednej wyciętej z kontekstu wypowiedzi tworzy się wrażenie zablokowania całych środków unijnych dla Polski". Te doniesienia są nieprawdziwe i zmanipulowane - wskazywał Müller. Zwracał też uwagę, że informacje oparte są na jednej wypowiedzi urzędnika, który nawet nie jest członkiem KE, która to wypowiedź "została jeszcze odpowiednio podkręcona, aby stworzyć wrażenie, że Polska ma zablokowane środki unijne".