J. Lichocka: atak na Jana Pawła II jest uderzeniem w polską wspólnotę, na symbol, który nas spaja

Podły, nieprawdziwy, niegodziwy, haniebny atak na Jana Pawła II jest uderzeniem w polską wspólnotę, nasz największy autorytet i symbol, który nas spaja - mówiła w poniedziałek posłanka PiS Joanna Lichocka.

6 marca TVN 24 wyemitowało reportaż "Franciszkańska 3" poświęcony kwestii tego, co ówczesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży (lata 1964-1978). Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego. W reportażu pojawiły się wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

W reakcji 9 marca Sejm przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, w której "zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę", której obiektem jest papież Jan Paweł II. Za uchwałą głosowało 271 posłów, 43 było przeciw, od głosu wstrzymało się 4 posłów. 142 posłów nie głosowało.

Lichocka w poniedziałek w Polskim Radiu 24 była pytana, po co Sejm przyjął tę uchwałę. Posłanka podkreśliła, że uchwała jest potrzebna, ponieważ "parlament jest nie tylko do stanowienia prawa, ale także do reagowania, gdy uderzenie idzie w polską wspólnotę, w rację stanu. Uważamy, że tak podły , nieprawdziwy, niegodziwy, haniebny atak na Jana Pawła II jest właśnie tym - uderzeniem w polską wspólnotę, nasz największy autorytet i symbol, który nas spaja" - mówiła Lichocka.

Jak dodała, to uderzenie było na podstawie "esbeckich materiałów i zrobione w stylu Departamentu IV, jest jak wielki triumf imperium zła".

Posłanka PiS zwróciła też uwagę, że Lewica i PO sprzeciwiły się uchwale w obronie Jana Pawła II. "Platforma biernie, przez wyjęcie kart do głosowania, a Lewica czynnie. To też pokazuje pewien podział" - oceniła. "Politycy PO w większości nie mówią tego głośno, ale niektórzy mówią, że trzeba będzie obalać pomniki Jana Pawła II" - dodała.

Posłanka zaznaczyła, że "czym innym jest brak woli głębokiego rozliczenia się Kościoła z przeszłością w PRL, a czym innym jest niszczenie autorytetów, takich jak Ojciec Święty przez postubecką stację; tego nie należy w ogóle zrównywać".