J. Lichocka: niedobrze, że obydwaj dowódcy złożyli wypowiedzenie stosunku służbowego w czasie kampanii wyborczej

Niedobrze, że obydwaj dowódcy złożyli wypowiedzenie stosunku służbowego w czasie kampanii wyborczej na trzy dni przed wyborami; wygląda to tak jakby chcieli, żeby temat ich rezygnacji stał się tematem politycznym w kampanii - powiedziała we wtorek w Studiu PAP posłanka PiS Joanna Lichocka.

Wojskowe służby prasowe potwierdziły wtorkowe informacje "Rzeczpospolitej", że szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski złożyli wypowiedzenie stosunku służbowego.

Szef BBN Jacek Siewiera poinformował we wtorek, że prezydent Andrzej Duda przyjmie decyzje gen. Rajmunda Andrzejczaka i gen. Tomasza Piotrowskiego o wypowiedzeniu stosunku służbowego. Przekazał też, że prezydent, w porozumieniu z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, podjął decyzję o wyznaczeniu i mianowaniu nowych dowódców.

Lichocka została zapytana we wtorek w Studiu PAP, czy mamy do czynienia z kryzysem w Wojsku Polskim. "Myślę, że to nie jest kryzys. Te dwie dymisje rzeczywiście nie są niczym przyjemnym, zwłaszcza, że są dość nagłe" - podkreśliła posłanka PiS.

Zaznaczyła, że "jeśli chodzi o generała Piotrowskiego, to była już wcześniej sugerowana jego dymisja przez ministra obrony i być może dobrze się stało, że zrezygnował". Natomiast - dodała - "oczywiście nie jest dobrze, że obydwaj ci dowódcy zrezygnowali w czasie kampanii wyborczej na trzy dni przed wyborami".

"Wygląda to tak jakby chcieli, żeby temat ich dymisji stał się tematem politycznym w kampanii. Natomiast jeżeli zdecydowali się w czasie kampanii, to muszą się liczyć z tym, zwłaszcza tak na ostatnią chwilę przed wyborami, że te dymisje, te ich decyzje staną się elementem walki politycznej" - powiedziała Lichocka. "Gdyby podali się do dymisji w poniedziałek, byłoby to z całą pewnością neutralne politycznie, w tej chwili nie jest" - dodała.

Na pytanie, czy wpłynie to na kampanię wyborczą na ostatniej prostej, Lichocka odparła: "Myślę, że nie będzie miało bezpośredniego wpływu na kampanię". "Natomiast widać wyraźnie, że jest ta sprawa wykorzystywana politycznie przez totalną opozycję" - zaznaczyła.