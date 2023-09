J. Lichocka: PiS nie pozwoli na wyprzedaż majątku narodowego i na przyjęcie nielegalnych imigrantów

PiS nie pozwoli na wyprzedaż majątku narodowego, powrót do wyższego wieku emerytalnego, przyjęcie nielegalnych imigrantów w ramach przymusowej relokacji ani na zburzenie zapory na granicy z Białorusią; jeżeli wygrałaby totalna opozycja, te rzeczy będą realizowane - powiedziała posłanka Joanna Lichocka.

W piątek od rana Lichocka, ubiegająca się o reelekcję z okręgu nr 11, rozdawała ulotki wyborcze na targowiskach w Zduńskiej Woli i Sieradzu. "Rozdawaliśmy też ulotki mówiące o naszym programie +Bezpieczna przyszłość Polaków+. Mamy ich 10 milionów i chcemy dotrzeć do takiej liczby Polaków z przekazem, jaki jest nasz program i co jest najistotniejszego w tym momencie do przeprowadzenia" - podkreśliła na konferencji prasowej w Sieradzu.

Posłanka zaznaczyła, że PiS nie pozwoli na wyprzedaż majątku narodowego, powrotu do wyższego wieku emerytalnego, przyjęcie nielegalnych imigrantów w ramach przymusowej relokacji ani na zburzenie zapory na granicy z Białorusią. "Jeżeli wygrałaby totalna opozycja, wszystkie te rzeczy będą realizowane" - dodała.

Podkreśliła, że PiS ma program na trzecią kadencję rządów, który zostanie przedstawiony 1 października na specjalnej konwencji. Już teraz, z rozdawanej przez posłankę i jej ekipę ulotki, wyborcy mogą się dowiedzieć, że w programie tym znajdzie się: wprowadzenie emerytur stażowych; "Lokalna półka", czyli wprowadzenie do marketów produktów lokalnych rolników; darmowe leki dla osób 65 plus i dzieci do 18. roku życia; modernizacja osiedli z wielkiej płyty; wycieczki edukacyjne dla uczniów; darmowe autostrady; poprawa jakości posiłków w szpitalach i program 800 plus.

"Nasi wyborcy muszą wiedzieć, że damy radę i że wszyscy musimy zmobilizować się do pójścia na wybory. Jeśli tak się stanie, z całą pewnością wygramy i z całą pewnością ten program zostanie zrealizowany" - zaznaczyła.

Posłanka poinformowała, że kandydaci PiS w okręgu 11 mają w planach m.in. codzienne akcje rozdawania ulotek. "Będziemy rozdawać te materiały po to, aby Polacy mieli wiarygodną informację na temat naszego programu i planów na kolejną kadencję. Jest moc, spotykamy się z ogromną życzliwością, ale nic dziwnego, bo w okręgu sieradzkim PiS zwyciężył cztery lata temu dużą przewagą głosów. Liczymy teraz na więcej, jeśli nasi wyborcy pójdą do wyborów" - podkreśliła Lichocka.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

