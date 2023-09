J. Lichocka: plany rządu D. Tuska obrony Polski na Wiśle to skandal i zdrada

Plany rządu Donalda Tuska obrony Polski na Wiśle to skandal i zdrada - podkreśliła w czwartek posłanka PiS Joanna Lichocka. Jak dodała, Tusk nie może dostać kolejnej szansy, ponieważ skompromitował się swoimi rządami, a kwestia braku obrony Polaków jest jego hańbą.

W jednym ze spotów PiS szef MON Mariusz Błaszczak wyjaśnia, jak niebezpieczne dla Polski były plany obrony terytorium naszego kraju na linii Wisły. W spocie pojawiają się zdjęcia dokumentów, w tym fragmentów planu użycia Sił Zbrojnych RP w ramach samodzielnej operacji obronnej, zatwierdzony przez b. szefa MON Bogdana Klicha.

Posłanka PiS podczas czwartkowej konferencji w Sieradzu (woj. łódzkie) odniosła się do doktryny obronnej z czasów rządów Tuska, według której linia obronna Polski miała się opierać na Wiśle.

"Prosimy, by Polacy zwrócili uwagę na linię zdrady Tuska. Przyjęta przez rząd Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Bogdana Klicha linia obronna Polski to skandal i zdrada. Inaczej tego nie można nazwać. To jest oddanie połowy Polski, kilkunastu milionów Polaków na barbarzyńskie działanie rosyjskiego agresora" - powiedziała Lichocka.

Wskazała, że ujawniony dokument pochodzi z 2011 roku, już po ataku Rosji na Gruzję i katastrofie smoleńskiej. "Wszyscy wszystko wiedzą, kim jest Putin i czym jest Rosja, i że w jego planie jest odzyskiwanie imperium. I jaką taktykę obronną przyjmuje rząd Tuska? Oddanie Polski na granicy Wisły, czyli, że ewentualna walka w wojnie ma toczyć się niemal tu, na ziemi sieradzkiej, bo wszystko, co jest na wschód - w tej koncepcji obronnej - jest już złupione przez Rosjan" - zaznaczyła posłanka.

Jak dodała, opozycja nie oburza się na ujawnioną strategię koncepcji, lecz opublikowanie planów. To - mówiła Lichocka - jest polityka Donalda Tuska. "Okłamywanie Polaków w najważniejszych dla nich sprawach. Okłamywania Polaków zawsze, gdy chodzi o polską rację stanu. Okłamywanie Polaków, gdy chodzi o ich elementarne prawa dotyczące bezpieczeństwa. My będziemy mówić o tym prawdę. Nie dajcie się Polacy nabrać. Tamta ekipa nie może nigdy wrócić do władzy, bo to kwestia życia i śmierci wielu Polaków w razie konfliktu zbrojnego z Rosją" - podkreśliła Lichocka.

Według niej, Tusk nie może dostać kolejnej szansy, ponieważ skompromitował się swoimi rządami, a kwestia braku obrony Polaków jest jedną z jego największych kompromitacji i hańbą.

Lichocka zaapelowała o udział w wyborach i aby wyborcy PiS nie dali się uśpić sondażami. "Wszystkich zapraszamy do wyborów i do referendum. To niezwykle ważne, żebyśmy poszli i zagłosowali za PiS, za Polską" - przekonywała.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.