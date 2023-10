J. Lichocka: zrównoważony rozwoju kraju jest jednym z naszym priorytetów

Blisko 2 mld zł na 374 inwestycje trafi do samorządów woj. łódzkiego w ramach 8. Programu Inwestycji Strategicznych. "Zrównoważony rozwoju kraju jest jednym z naszym priorytetów. Żeby Polska dalej się rozwijała niezbędne są rządy Zjednoczonej Prawicy " - podkreśliła posłanka PiS Joanna Lichocka.

O przyznanych gminom funduszach w ramach tej edycji programu inwestycji strategicznych "Polski Ład" parlamentarzystka otwierająca sejmową listę Zjednoczonej Prawicy w okręgu 11 mówiła w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Kutnie (woj. łódzkie). Joanna Lichocka wspólnie z kandydatem PiS do Senatu Przemysławem Błaszczykiem i ubiegającym się o reelekcję posłem Tadeuszem Woźniakiem wręczyła promesy na inwestycję samorządowcom z powiatu kutnowskiego.

"Ten moment to duża satysfakcja, bo to realizacja kolejnego zapowiadanego przez nas programu. Przejmując władzę podkreślaliśmy, że zrównoważony rozwoju kraju jest jednym z naszym priorytetów, że Polska ma się rozwijać równomiernie, że inwestycje mają płynąć do gmin, powiatów, miast pomijanych i lekceważonych przez naszych poprzedników" - powiedziała.

Posłanka PiS przypomniała, że rządy PO-PSL polegały na rozwoju wielkich miast i pomijaniu mniejszych miejscowości. "W czasie swoich rządów tak naprawdę zwijali Polskę lokalną" - przekonywała posłanka. Poinformowała, że do całego województwa łódzkiego w ramach ósmej edycji z "Polskiego Ładu" trafi blisko 2 mld zł i zrealizowanych zostanie 374 różnego rodzaju inwestycji.

"Każdy z samorządowców, bez względu na opcję polityczną, musi przyznać, że takich kwot na inwestycje w Polskę lokalną nigdy nie było. Udowodniamy, jak skutecznym i wiarygodnym jest rząd Zjednoczonej Prawicy" - podkreśliła Lichocka.

Do gmin z powiatu kutnowskiego z tej edycji Programu Inwestycji Strategicznych trafi w sumie ponad 98 mln zł. Lichocka wskazała, że 25,5 mln zł zostanie przeznaczone na termomodernizację Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

"Po rządach naszych poprzedników działalności szpitala stała pod znakiem zapytania. Teraz placówka jest odnawiana i nie tylko funkcjonuje, ale działa w coraz lepszym standardzie. 25,5 mln zł na termomodernizację to jedna z najwyższych kwot, jaka w tej edycji +Polskiego Ładu+ został przyznana na jakąkolwiek inwestycję w woj. łódzkim. Wspólnie z senatorem Błaszczykiem zabiegaliśmy o te środki na szpital i premier Mateusz Morawiecki osobiście zaangażował się w to, żeby te fundusze się znalazły" - zaznaczyła Lichocka.

Błaszczyk dodał, że oprócz kutnowskiego szpitala dużą inwestycją jest także budowa i przebudowa dróg i ulic do terenu przemysłowych w Krośniewicach (24,5 mln zł). Z programu w powiecie kutnowskim dofinansowano m.in. także: budowę sali gimnastycznej przy szkole we Wroczynach (8,5 mln zł), przebudowę i remont dróg w gminie Nowe Ostrowy (8 mln zł), rozbudowę przedszkola w Krośniewicach (5,1 mln zł), przebudowę sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów (5,7 mln zł), budowę boiska wielofunkcyjnego w gminie Dąbrowice (2 mln zł), wdrożenie systemu segregacji odpadów w gminie Żychlin (2 mln zł), remont mostu na rzece Bzura w gminie Bedlno (1,8 mln zł).

"To rekordowe wsparcie rządowe dla powiatu kutnowskiego. W całym swoim dorosłym życiu nie widziałem tak ogromnego wsparcia dla gmin naszego powiatu ze strony rządowej" - przyznał starosta kutnowski Daniel Kowalik.

Posłanka Lichocka dodała, że duże fundusze otrzymają też samorządy z innych powiatów woj. łódzkiego, m.in.: sieradzki - 122 mln zł, wieluński - 99 mln zł, łaski - 67 mln zł, łęczycki - 59 mln zł, łowicki - 66 mln zł, pabianicki - 70 mln zł, pajęczański - 78 mln zł, poddębicki - 69 mln zł.

"Mam nadzieję, że Polacy docenią to, co udało się przez ostatnie cztery lata zbudować i w większości poprą PiS w nadchodzących wyborach. Jeśli rozwój Polski ma być kontynuowany, a podział na Polskę A i B zażegnany to tylko PiS może to zrobić. PO i PSL udowodniły, że nie mają takiego sposobu myślenia, ani nie potrafią realizować programu rozwojowego kraju. Żeby Polska dalej dobrze się rozwijała, żeby Kutno i powiat kutnowski miał dalej szansę na modernizację to niezbędne są rządy Zjednoczonej Prawicy" - zaznaczyła posłanka.