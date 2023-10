J. Owsiak do uczestników "Marszu Miliona Serc": jesteście wspaniałymi Polakami, którzy przyjechali tu rozmawiać o Polsce

Jesteście wspaniałymi Polakami, którzy przyjechali tu rozmawiać o Polsce; miejcie ten dzisiejszy spacer głęboko w sercu, by 15 października spotkać się przy urnach - powiedział w niedzielę aktywista, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak, zwracając się do uczestników "Marszu Miliona Serc" w Warszawie.

W niedzielę w samo południe na Rondzie Dmowskiego w Warszawie zebrali się uczestnicy zainicjowanego przez lidera PO Donalda Tuska "Marszu Miliona Serc"; manifestanci idą ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II aż do Ronda "Radosława".

"Jesteście tam? Macie siłę? Moi drodzy, wyglądacie przepięknie. Chciałbym powiedzieć wam wszystkim że jesteście wspaniałymi, cudownymi Polakami, którzy przyjechali po to, aby o tej Polsce dzisiaj mówić" - mówił Owsiak.

"Za moment wyruszycie i będziecie mieli dwie godziny czasu, a nawet może trochę więcej aby ze sobą porozmawiać, aby się do siebie uśmiechnąć. Miejcie ten spacer głęboko w sercu aby 15 października spotkać się przy urnach" - powiedział prezes fundacji WOŚP.

Owsiak podczas wystąpienia zwrócił się m.in. do kobiet o to, by poszły na wybory. "To jest nasz kraj, to jest nasz piękny, cudowny moment, aby o tym kraju jeszcze bardziej mówić" - powiedział. "Ruszamy, kocham was za to że tu jesteście" - dodał.