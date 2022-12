J. Ozdoba: mamy wybór między sprawiedliwym państwem wizji Ziobry albo Polską opozycji

Mamy dziś wybór: sprawiedliwe i walczące z patologiami państwo wizji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry lub Polska opozycji, dla której targowica to coś naturalnego - mówił w Sejmie zasiadający w klubie PiS poseł Solidarnej Polski Jacek Ozdoba.

W Sejmie we wtorek wieczorem toczy się debata nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek ten w połowie listopada złożyły kluby KO i Lewicy oraz koło Polska 2050.

W imieniu klubu PiS głos zabrał Jacek Ozdoba.

"Doprowadza was do szału, że wyszły na jaw wasze machlojki. Znacie takie nazwiska, jak: Nowak, Bury, Misiak, Gawłowski, Pinior, Grodzki, Sawicka, Chlebowski? Czy znacie ludzi związanych z mafią reprywatyzacyjną, lekową, VAT-owską? To was boli?" - pytał polityków opozycji.

Zdaniem Ozdoby opozycja chce odwołania ministra sprawiedliwości, ponieważ naprawił on wszystko to, co zepsuły rządy PO-PSL. Do sukcesów Ziobry zaliczył m.in. walkę z mafiami: VAT-owską, dopalaczową, reprywatyzacyjną, wprowadzenie surowszych kar do kodeksu karnego, ściganie pedofilów, przepisy antyprzemocowe czy ustawę antylichwiarską.

"Wy chcecie oddać władzę Niemcom, wy macie swoich mocodawców w Berlinie, ale to nie Berlin jest waszym miejscem pracy, tylko Warszawa. Dziś mamy wybór: sprawiedliwe i walczące z patologiami państwo wizji ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry lub Polska opozycji" - oświadczył poseł Solidarnej Polski. "Dla was najtrudniejsze do zrozumienia jest jedno słowo - suwerenność. Dla was targowica to coś naturalnego, a dla ministra sprawiedliwości - zdrada" - dodał.