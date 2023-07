J.Ozdoba: odpowiedzialność za pożar pod Zieloną Górą ponosi samorząd

My musimy codziennie dementować informacje, które są nieprawdziwe. Badaliśmy ciągle sytuację związaną z pożarem, a Donald Tusk mówi, że tak nie było. Samorząd ponosi odpowiedzialność za tę sytuację - podkreślił w Polskim Radiu 24 wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Strażacy z pożarem hali w Przylepie, w której składowane były niebezpieczne substancje walczyli od soboty. W akcji brało udział ok. 200 strażaków. W niedzielę wieczorem rzecznik prasowy lubuskiej PSP st. kpt. Arkadiusz Kaniak poinformował, że działania gaśnicze zakończyły się; na miejscu - na dozór nocny - zostały trzy zastępy straży pożarnej.

We wtorek na antenie Polskiego Radia 24 m.in. o tę sprawę został zapytany wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Według niego odpowiedzialność za składowisko pod Zieloną Górą ponoszą politycy Platformy Obywatelskiej. "Trzeba zwrócić uwagę, że w Zielonej Górze mamy sytuację, gdzie starosta z PO wydał zgodę na funkcjonowanie podmiotu, który magazynował odpady niebezpieczne. W 2014 roku zwrócono uwagę, że są one źle magazynowane i firma zniknęła. Tutaj mamy karuzelę VAT i porzucenie odpadów. I od tamtej pory trwał spór, kto to powinien zrobić. Decyzje sądowe za każdym razem wskazywały, że to jest strona samorządowa" - podkreślił Ozdoba.

Wskazał, że politycy opozycji cały czas dezinformują w sprawie opadów. "My musimy codziennie dementować informacje, które są nieprawdziwe. Badaliśmy ciągle sytuację związaną z pożarem, a Donald Tusk mówi, że tak nie było. Samorząd ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. Samorząd ma te pieniądze" - wyjaśnił.

"Marszałek woj. lubuskiego dezinformuje. Rok temu mówiła, że jest rtęć w Odrze. Teraz mówi, że pod Zieloną Górą planowana była ewakuacja i prowadzone były złe badania. Wojsko badało powietrze, straż pożarna badała, inspekcja ochrony środowiska badała. Jeżeli ja nie jestem wiarygodny i wszyscy w Polsce nie są wiarygodni, To może Komisja Europejska jest wiarygodna, bo Komisja Europejska uznała, że nasze laboratoria są najlepsze w Europie" - zaznaczył.

Wiceminister klimatu i środowiska powiedział również, że politycy opozycji chcieli w 2018 roku zmienić przepisy zakazujące importu śmieci. "Obecnie do Polski importujemy to, co potrzebujemy. Czyli surowce, na przykład z odzysku metali, ołowiu, cynku, metali ziem rzadkich. Zakaz importowania do Polski śmieci, czyli odpadów komunalnych został już dawno wprowadzony" - podał.

"Wczoraj przejrzałem stenogramy sejmowe i znalazłem poprawkę, która mnie zmroziła. W 2018 roku komisji sejmowej to posłowie PO złożyli poprawkę, która by deregulowała i rozszczelniła system zakazu importu śmieci do Polski" - dodał Jacek Ozdoba.