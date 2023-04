J. Ozdoba (SP): UE podchodzi do problemów społecznych nie patrząc na obywatela

Kiedy wszystko, m.in. w ramach pakietu "Fit For 55", zdrożeje, sądzę, że będzie wśród obywateli Unii Europejskiej pewna refleksja, bo UE podchodzi do problemów społecznych nie patrząc na obywatela - powiedział w Łodzi wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski.

Podczas konferencji prasowej w Łodzi politycy Solidarnej Polski wiceminister KiŚ Jacek Ozdoba, wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, wicewojewoda łódzki Jarosław Brózda i członek zarządu woj. łódzkiego Robert Baryła, krytykowali działania władz UE mające doprowadzić do wejścia w życie tzw. pakietu klimatycznego "Fit For 55".

"Kiedy wszystko, między innymi w ramach tego pakietu, zdrożeje, sądzę, że będzie wśród obywateli Unii Europejskiej pewna refleksja, bo unia podchodzi do problemów społecznych nie patrząc na obywatela" - ocenił wiceminister Ozdoba. "Niestety w unii decyzje podejmują osoby nie wybierane w wyborach powszechnych, takie jak Frans Timmermans, a europosłowie się odrealniają. Sami nie mają samochodów elektrycznych, a nam każą nimi jeździć" - podkreślił.

Ozdoba przewiduje, że jeśli proponowane przez władze unii zmiany w ramach pakietu klimatycznego wejdą w życie, nastąpi poważny wzrost kosztów utrzymania w UE. "Wówczas będziemy mieli niestety do czynienia z na tyle poważnym kryzysem Unii, że ta Europa, do której wchodziliśmy, nie będzie wyglądała tak, jak jeszcze kilka lat temu. Sądzę, że siły polityczne w parlamencie Europejskim będą chciały to zmienić " - powiedział wiceminister klimatu i środowiska.

Wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha zwrócił uwagę, że w polityce niektórych państw UE już widać odwrót od trendów forsowanych w Brukseli. "Widzimy, że w Europie dokonuje się swoista konserwatywna rewolucja, widzimy wyniki wyborów w Szwecji, we Włoszech. Oczekujemy na wyniki wyborów w Hiszpanii, w tym roku również mamy wybory parlamentarne w Polsce. Od postaw narodów europejskich będzie zależało jak będzie wyglądała w przyszłości Komisja Europejska" - mówił Cieplucha. "Mamy nadzieją na to, że sami obywatele Unii Europejskiej, poprzez demokratyczny proces wyborczy, doprowadzą w końcu do tego, że w końcu uda nam się wywrócić ten +brukselski stolik+ i cofnąć te wszystkie antyobywatelskie zmiany, jakie miały miejsce w ostatnim czasie" - podsumował polityk SP.