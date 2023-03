J.Sachajko: ważne było stwierdzenie, że nadużyciem jest mówienie o zabójstwie P. Adamowicza, że to mord polityczny

Ważne było stwierdzenie, że mówienie, iż jest to mord polityczny, jest nadużyciem - powiedział PAP poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko odnosząc się do uzasadnienia wyroku dla Stefana Wilmonta za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Stefan Wilmont został skazany w czwartek na dożywocie za zabójstwo w styczniu 2019 roku prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. "Stefan Wilmont popełnił zbrodnię bez precedensu w dziejach powojennej Polski" - powiedziała przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Kaczmarek. W uzasadnieniu wskazała też, że "przedmiotowa sprawa nie była sprawą polityczną" i to nie była motywacja zbrodni. "Skrajność jego poglądów była niezależna od konkretnych uwarunkowań politycznych" - powiedziała sędzia. Jak dodała, w motywacji występuje element zemsty nie mający żadnego realnego uzasadnienia.

Jak dodała, w motywacji występuje element zemsty nie mający żadnego realnego uzasadnienia. Sędzia tłumaczyła, że najistotniejsze w sprawie były motyw działania sprawcy, stan zdrowia psychicznego i jego poczytalności.

Pytany o najistotniejsze wnioski wynikające z uzasadnienia wyroku dla Wilmonta, Sachajko stwierdził, że "po pierwsze uzasadnienie pokazało, iż mamy twarde dowody na to, że ten człowiek był zdegenerowaną osobą, która działała samotnie; po drugie miał zamiar brutalnego zabójstwa".

"Był tam również fragment, który było dobrze usłyszeć, a mianowicie że mówienie, co słyszeliśmy niestety przez 4 lata, że to jest mord polityczny, jest nadużyciem" - powiedział poseł Kukiz'15 i dodał, że "nie ma żadnych dowodów", aby uznać zabójstwo Adamowicza za motywowane politycznie.

Sachajko stwierdził, że "totalna opozycja, głównie Lewica i Platforma, mówiła, że to media publiczne doprowadziły do tej śmierci". "To było nadużyciem. Liczę na to, że teraz politycy choćby Lewicy i Platformy przeproszą Polaków za to, że wykorzystywali tragiczną śmierć Pawła Adamowicza do swojej walki politycznej" - dodał polityk.