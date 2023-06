J. Saryusz-Wolski: w tle resetu z Rosją mogły być personalne ambicje D. Tuska i R. Sikorskiego

Polityka resetu z Rosją w latach 2007-2014 była zasadniczo sprzeczna z polskim interesem. W tle mogły być personalne ambicje Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego - mówił w środę w TVP Info europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski.

Saryusz-Wolski w środę w TVP Info pytany o ocenę polityki "resetu" rządu PO-PSL względem Federacji Rosyjskiej w latach 2007-2014 stwierdził, że była ona "zasadniczo sprzeczna z polskim interesem, w związku z tym była karygodna". "Ponieważ była sprzeczna z interesem, to była to zdrada interesu Polski" - dodał.

Na pytanie z jakiego powodu pojawiły się w tym czasie próby dążenia do rozmów z Rosją "taką jaka ona jest" stwierdził, że jedna z hipotez mówi o tym, że był to sposób na pokazanie Zachodowi, że "jesteśmy bardziej prorosyjscy niż on". "W tle personalne ambicje (premiera Donalda) Tuska i (szefa MSZ Radosława) Sikorskiego, zresztą potwierdzone potem przez ciąg zdarzeń, który nastąpił" - powiedział.

Polityk PiS podkreślił, że w jego ocenie postawa taka nacechowana miała być "naiwnością" oraz możliwością otrzymania stanowisk szefa Rady Europejskiej w przypadku Tuska oraz szefa NATO, bądź wysokiego przedstawiciela ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w przypadku Sikorskiego.

Drugą hipotezą, którą postawił Saryusz-Wolski była możliwość "działalności agenturalnej". Dodał, że w jego opinii nie można wykluczyć takiego scenariusza.