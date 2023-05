J.Sasin: bezpieczeństwo kraju ma wiele twarzy

Bezpieczeństwo kraju ma wiele twarzy; to nie tylko bezpieczeństwo militarne, ale także społeczne - podkreślił w niedzielę wicepremier, szef MAP Jacek Sasin. Dodał, że rząd to poczucie bezpieczeństwa bardzo z pełną determinacją buduje w wielu obszarach.

Jacek Sasin przebywał z wizytą w miejscowości Kamienica Polska (woj. śląskie), gdzie wziął udział w konwencji "Inwestycje lokalne. Polska jest jedna".

Wicepremier, minister aktywów państwowych podkreślił w swoim wystąpieniu, że aby Polska mogła się rozwijać musi być krajem bezpiecznym. "Jeżeli mamy myśleć o przyszłości, myśleć żeby Polakom żyło się lepiej, aby podnosić poziom bogactwa naszego społeczeństwa, to musimy mieć poczucie bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa bardzo intensywnie i skutecznie i z pełną determinacją budujemy w wielu obszarach" - powiedział Sasin.

Jak zauważył, bezpieczeństwo ma wiele twarzy, "nie tylko tę, którą tak od razu byśmy dostrzegli, czyli bezpieczeństwo militarne, jakże ważne wobec tego, co dzieje się za nasza wschodnią granicą, tego koszmaru wojny na Ukrainie".

"Jesteśmy tutaj niezwykle konsekwentni. Wielkie zakupy nowoczesnego uzbrojenia, bardzo wyraźny wzrost wydatków na obronność. Tylko w tym roku wydamy na obronność z samego budżetu państwa prawie 100 mld zł, a dodając do tego pieniądze z różnego rodzaju pozabudżetowych mechanizmów będzie to nawet około 130 mld zł" - podał wicepremier. Ocenił, że to ogromna, kwota. "Musimy ją wydać, żeby być bezpiecznymi, móc się dalej rozwijać. Również w następnych latach z tej drogi nie zejdziemy" - zapewnił szef MAP.

Sasin przypomniał również, że rząd wzmacnia polską armię, rozbudowuje ją również liczebnie, wprowadza rozwiązania prawne, takie jak ustawa O obronie ojczyzny. "To są ważne dokonania naszego rządu i dzisiaj Polacy mogą czuć się bezpiecznie" - podkreślił wicepremier.

Jak wskazał, to bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo społeczne. "Możemy być dumni, że rosną płace Polaków. Najnowszy sondaż, który opublikowany został dzisiaj, mówi, że Polacy dzisiaj dobrze oceniają sytuację materialną swoich rodzin. Aż 48 proc. odpowiedziało, że żyje im się dobrze, albo bardzo dobrze, a kolejne ponad 30 proc. mówi, że żyją na takim poziomie, który jest poziomem zadawalającym. To są najlepsze rezultaty, jakie kiedykolwiek w historii były. To też jest osiągnięcie naszego rządu" - podkreślił Sasin.

Zwrócił uwagę, że dzisiaj Polacy nie są nękani plagą bezrobocia. "Przez wiele lat, wiele rodzin borykało się z problemem braku pracy, z problemem zapewnienia bytu dla swoich dzieci, przez to wielu aktywnych Polaków musiało szukać swojego miejsca na ziemi i swojego lepszego życia poza granicami kraju. Jakże wielu w dalszym ciągu jest za granicą, chociaż z satysfakcją odnotowujemy fakt, że są tacy, którzy wracają do Polski, bo widzą, że w Polsce jest przyszłość. W Polsce również można godnie żyć" - zaznaczył wicepremier.