J.Sasin: domagamy się od Niemiec, by kwota strat wojennych została wypłacona

Domagamy się od sprawców II wojny światowej, od Niemiec, by kwota strat wojennych - 6 bln 220 mld zł została wypłacona, bo nam się należy wyrównanie strat - powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Nie pozwolimy, by to zobowiązanie nie zostało wykonane - podkreślił.

Minister aktywów państwowych uczestniczył w piątek we Frampolu w obchodach 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. "Wojna wywołana przez Hitlera i Stalina, przez Niemcy i Związek Sowiecki, dotknęła Polskę w szczególny sposób. To Polska była tym krajem europejskim, który poniósł procentowo największe straty ludnościowe i ogromne straty materialne" - powiedział Sasin.

Wskazał, że symbolem tych strat są: Wieluń, Warszawa, warszawskie getto i Frampol. "To spokojne miasto, wtedy w centralnej Polsce, na które 13 września 1939 r. spadły niemieckie bomby, które właściwie starły to miasto z powierzchni ziemi. 90 proc. zabudowy miasta zostało zniszczone. Według oceny historyków zginęło 1,5 tys. mieszkańców" - podał. "Okrucieństwo niemieckie nie ograniczało się tylko do zbombardowania samego miasta. Lotnicy spod znaku czarnego krzyża polowali również na uciekających mieszkańców, odstrzeliwując okoliczne drogi" - dodał.

"To wiele mówi, jaki charakter miała ta wojna, to wiele mówi jak gorliwie niemieccy kaci realizowali dyrektywę swojego wodza - kanclerza Niemiec Adolfa Hitlera, który rozkazał by ta wojna była prowadzona ze szczególnym okrucieństwem, żeby ta wojna była wojną nie tylko przeciwko polskiemu wojsku, ale przeciwko całemu polskiemu państwu, przeciwko cywilom, bezbronnym kobietom i małym dzieciom" - mówił Sasin.

"Wspomnienia i doświadczenia tamtego czasu rodzą na nas wszystkich wielkie zobowiązania, które musimy wypełniać" - podkreślił. Jak zaznaczył, jednym z tych zobowiązań jest pamięć. "Nie możemy zapomnieć o tych, którzy zginęli. Nie możemy zapomnieć o tych, którzy bohatersko bronili się w tamten wrzesień sprzed 84. lat. Nie możemy zapobiec o tragedii i o tym, kto był sprawcą tej tragedii, bo dzisiaj jakże często przeprowadzane są próby relatywizowania historii, jakże często dzisiaj we współczesnym świecie mamy często do czynienia z pisaniem historii na nowo" - mówił.

"Naszym obowiązkiem jest reagować mocno i skutecznie wszędzie tam, gdzie próbuje się z oprawców robić ofiary, a z ofiar oprawców. Nie możemy na to pozwolić" - wskazał. "Nie możemy pozwolić na to, by historia Polski i historia tamtych czasów była fałszowana, dlatego, że sprawcy tamtej wojny chcą się wybielić. Sprawcy tamtej wojny na wschodzie i na Zachodzie, i w Niemczech i w Rosji, próbują pokazać, że to nie oni odpowiadają za tą wielką tragedię, która dotknęła Polskę i cały europejski kontynent" - dodał.

"Drugim wielkim zobowiązaniem jest dopominanie się zadośćuczynienia, bo straty, które poniosła Polska były rzeczywiście ogromne, straty, które opóźniły nasz rozwój na wiele dziesięcioleci" - mówił. "Przez wiele dziesięcioleci po II wojnie światowej, ale również po upadku komunizmu, przez trzy dekady po upadku komunizmu, kolejne polskie rządy tego zobowiązania nie realizowały. Pierwszym, który się podjął tego zadania był śp. prezydent Lech Kaczyński, wówczas, jako prezydent Warszawy, podjął udaną próbę oszacowania strat stolicy Polski" - zaznaczył.

"Nasz rząd wziął sobie do serca tą odpowiedzialność, te zobowiązanie, które wynika z naszych doświadczeń II wojny światowej. Przystąpiliśmy najpierw do opracowania, które miało podsumować straty Polski. To opracowanie zostało wykonane" - mówił.

"Dziś wiemy, że straty Polski w II wojnie światowej wyceniane są na ponad 6 bilionów 220 mld zł." - podał. "Dziś domagamy się od sprawców tej wojny, domagamy się od Niemiec, aby ta kwota została wypłacona Polsce, żeby została wypłacona Polakom, bo nam się wyrównanie strat należy" - podkreślił Sasin. "Nie pozwolimy, jako polski rząd, nie pozwolimy, jako Polacy, aby to zobowiązanie nie zostało wykonane. Będziemy się stanowczo domagać, żeby sprawa reparacji wojennych została wreszcie załatwiona po naszej myśli, niezależnie od tego czy tam w Berlinie będzie się to podobać, czy nie. Mamy do tego prawo" - dodał.

"Wzywam wszystkich w Polsce, również te siły polityczne, które dzisiaj są w opozycji do nas, które są niechętne podnoszenia tej sprawy, by nas poparły, żeby wreszcie odrzuciły tę jakże fatalną wizję Polski, jako brzydkiej panny bez posagu na wydaniu" - powiedział. Wskazał, że Polska jest silnym krajem, który chce dochodzić swoich praw, jest krajem, który dzisiaj nie ma powodu do wstydu, jest krajem, który ma powód do dumy ze swojej historii, ale również ze swoich osiągnięć dnia codziennego. "Jesteśmy dumnym narodem i dumnym krajem" - oświadczył.

