J. Sasin: nie pozwólmy, by opozycja dalej wyprzedawała majątek państwowy

Ludzie opozycji mówią, że dalej będą prywatyzować; nie dajmy im znowu tego zrobić, nie pozwólmy na wyprzedaż naszego majątku narodowego - powiedział w niedzielę przed rozpoczęciem konwencji w Katowicach minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W niedzielę w katowickim "Spodku" odbywa się konwencja Prawa i Sprawiedliwości.

Przed rozpoczęciem konwencji minister aktywów państwowych mówił do uczestników wydarzenia, że po 1989 r. majątek państwowy był wyprzedawany. "Na szczęście została w naszych rękach energetyka, zostało wiele ważnych firm. Musimy je obronić" - zaznaczył Sasin. Wskazał, że ludzie opozycji, jak Janusz Lewandowski, Izabela Leszczyna czy Ryszard Petru mówią, że znowu będą prywatyzować.

"Nie dajmy im znowu tego zrobić.(...) 60 mld zł wzięli za wyprzedaż majątku narodowego. Czy ktoś z nas skorzystał z tych pieniędzy? Czy były programy społeczne, czy budowano drogi? Te pieniądze trafiały do kieszeni mafii vatowskich, (...), tych którzy próbowali się +ułożyć+ z tamtą władzą. Musimy zablokować powrót do władzy Tuska i jego ekipy" - stwierdził Sasin.

"My postanowiliśmy podzielić się tymi pieniędzmi. Stworzyliśmy programy wsparcia infrastruktury w samorządach, Program Dróg Samorządowych, Program Inwestycji Lokalnych, Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Tylko z tych trzech programów ponad 90 mld zł trafiło do polskich samorządów. Dzisiaj spełniamy marzenia Polaków, możliwe są inwestycje, które przez dziesięciolecia nie mogły być realizowane z powodu braku pieniędzy. Zadbaliśmy o to, by w budżecie były pieniądze i na zbrojenia, i na wielkie programy społeczne i wielkie programy infrastrukturalne (...), są pieniądze na inwestycje w gminach, powiatach. To jest wspaniały program odbudowy Polski. Chcemy te programy kontynuować" - oświadczył szef MAP.