J. Sasin o komisji ds. wpływów rosyjskich: nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy ta sprawa zostanie dokończona

Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy ta sprawa zostanie dokończona, ale nie z powodu braku determinacji, tylko kalendarza parlamentarnego - powiedział w środę minister aktywów państwowych Jacek Sasin w Programie Trzecim Polskiego Radia pytany, kiedy powstanie komisja ds. wpływów rosyjskich.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin został zapytany o to, kiedy powstanie komisja ds. wpływów rosyjskich.

Jak wskazał, nie stracono w tej kwestii determinacji, "bo to jest bardzo ważne, aby tę kwestię rozwikłać, pokazać opinii publicznej".

"Rzeczywiście w Polsce wpływy rosyjskie w czasach rządów PO były bardzo mocne, liczne wypowiedzi Donalda Tuska chociażby mówiące o chęci sprzedaży majątku narodowego właśnie w ręce rosyjskie, Lotosu, ale w ogóle mówił o tym, że nie widzi żadnych podstaw do tego, żeby negować możliwość sprzedaży polskich firm rosyjskiemu kapitałowi" - powiedział Sasin. Jak dodał, "to jest tylko czubek góry lodowej, oczywiście tych spraw jest znacznie więcej".

"Chcemy to zbadać, ale mamy specyficzny moment, mamy taki moment kiedy kończy się już kadencja parlamentu. Nie została ta komisja w pełni powołana, w sensie nie został powołany skład tej komisji. Obawiam się, że będzie to trudno rzeczywiście w tej chwili zrobić. Mamy jeszcze tylko jedno posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy ta sprawa zostanie dokończona, ale nie z powodu braku determinacji, tylko z powodu kalendarza parlamentarnego" - powiedział szef MAP.

W piątek szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS) mówił w studiu PAP, że komisja ds. badania rosyjskich wpływów nie będzie powołana w tej kadencji Sejmu. Dodał, że przygotowana przez prezydenta nowelizacja ustawy, która weszła w życie na początku sierpnia, opóźniła powołanie komisji. Później politycy PiS, w tym rzecznik partii, mówili, że dążą do tego, aby komisja ds. weryfikacji służb rosyjskich w Polsce powstała i nikt niczego nie odpuszcza.

31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Następnie - 2 czerwca - Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Sejm uchwalił ją 16 czerwca. Ostatecznie prezydent podpisał nowelizację 31 lipca.

Nowela zmienia zapisy ustawy, która zaczęła obowiązywać w końcu maja. Zgodnie z prezydencką nowelą, w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zgodnie z ustawą w skład komisji wchodzi 9 członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Prawo zgłaszania marszałkowi Sejmu kandydatów na członków komisji w liczbie nie większej niż 9 przysługuje każdemu klubowi poselskiemu lub parlamentarnemu, w terminie wskazanym przez marszałka.