J. Sasin o wyborze Sz. Hołowni na marszałka Sejmu: życzyłbym sobie, aby ten werdykt był inny, ale szanuję ten wybór

Życzyłbym sobie, żeby ten werdykt Sejmu ws. wyboru marszałka był inny, natomiast oczywiście szanuję ten wybór - powiedział PAP poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Wyraził też nadzieję, że Szymon Hołownia będzie marszałkiem całej izby.

Szymon Hołownia (Polska 2050) został w poniedziałek wybrany na marszałka Sejmu X kadencji. Poparło go 265 posłów. Kandydatką Prawa i Sprawiedliwości, które w Sejmie X kadencji ma 194 mandaty, była Elżbieta Witek, którą poparło 193 posłów.

W rozmowie z PAP Jacek Sasin odniósł się do wyboru Hołowni. "Życzyłbym sobie, żeby ten werdykt Sejmu był inny, natomiast oczywiście szanuję ten wybór" - przyznał. "Mam nadzieję, że to, co pan marszałek Hołownia powiedział w swoim pierwszym wystąpieniu, że będzie chciał być marszałkiem całej izby, wszystkich partii, nawet tych, z którymi się nie zgadza, a nie tylko tych, którzy go wybrali, że to nie jest figura retoryczna i że tak będzie postępował" - dodał.

Hołownia był kandydatem na marszałka Sejmu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy - ugrupowań, które podpisały umowę koalicyjną i mają 248 mandatów w Sejmie. Hołownia ma sprawować tę funkcję do 13 listopada 2025 r. W drugiej połowie kadencji Sejmu marszałkiem izby niższej, zgodnie z umową koalicyjną, ma być Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica).