J. Sasin: perfidna gra rządu D.Tuska z Rosjanami wskazuje na to, że nie było żadnych zasad

Perfidna gra polskiego rządu Donalda Tuska z Rosjanami wskazuje na to, że nie było żadnych zasad. Była to gra przeciwko interesowi własnego państwa - powiedział w TVP Info minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odnosząc się do ujawnionych dokumentów w szóstym odcinek programu dokumentalnego "Reset".

Autorzy programu - Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz - ujawnili, że rząd Tuska na żądanie Kremla zgodził się na rozdzielenie wizyt swojej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 r. Jedna z notatek, do której dotarli autorzy programu - z 30 września 2009 r., autorstwa Jarosława Bratkiewicza, dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ, kierowanego przez Radosława Sikorskiego - dotyczy m.in. obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej i rozmów nt. rozdzielenia wizyt premiera Tuska i prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 r.

Jacek Sasin, który w latach 2009-2010 był zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP, powiedział we wtorek w TVP Info, że ujawniony dokument go "nie zaskakuje". "Współpracowałem wtedy z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Obserwowałem z bliska tę grę, którą z jednej strony prowadził rząd Donalda Tuska, a z drugiej Ambasada Rosyjska w Warszawie" - powiedział.

Jego zdaniem "widać było współdziałanie, widać było, że to jest wspólny plan, który polega na tym, by wypchnąć prezydenta z możliwości oddania hołdu oficerom zamordowanym w Katyniu w rocznicę tej zbrodni".

"Zdziwiło mnie tylko, że tak wcześnie już ta gra się zaczęła. Spodziewałem się, że to raczej na początku 2010 r. było porozumienie pomiędzy rządem Tuska a Rosjanami. Widać, że bardzo długo przygotowywali się do tego, żeby prezydenta do tych uroczystości nie dopuścić. To jest coś, co się w głowie nie mieści. Rząd, który podejmuje grę z rządem innego kraju przeciwko własnemu prezydentowi, zasługuje na to, żeby go nazwać rządem zdrady" - podkreślił Sasin.

Jak dodał, ani prezydent Lech Kaczyński, ani nikt z jego otoczenia "nie miał świadomości o tym, że takie decyzje zapadły". "Byliśmy do pewnego momentu zwodzeni przez urzędników rządowych, że taka wizyta wspólna może mieć miejsce" - przekazał Sasin.

Zdaniem ministra aktywów państwowych "perfidna gra polskiego rządu Donalda Tuska z Rosjanami wskazuje no to, że nie było żadnych zasad, gra przeciwko interesowi własnego państwa".

"Przecież w interesie polskiego państwa było, żeby prezydent i premier wspólnie byli w Katyniu i pokazali, że Polska w tej sprawie mówi jednym głosem, że Polska nie zgadza się na relatywizowanie tej zbrodni. Relatywizowanie odpowiedzialność za to, co się wydarzyło" - wskazał.